Achter de schermen bij Okja van Netflix

Vanaf morgen kun je op Netflix kijken naar Okja, de nieuwste prent van de Zuid-Koreaanse filmmaker Bong Joon Ho.

Het werk van de regisseur (The Host, Snowpiercer) is niet altijd voor iedereen geschikt, maar Okja is echter een film voor de hele familie. Het is tevens de eerste keer dat hij een kind gebruikte als hoofdpersonage, in dit geval de door An Seo-Hyun gespeelde Mija. Het meisje sluit in de film vriendschap met het gigantische beest Okja, maar het wezen wordt vervolgens opgejaagd door de wetenschappers die hem creëerden. En dus is aan Mija om haar nieuwe beste vriend te beschermen. Okja heeft bijrollen voor Tilda Swinton en Jake Gyllenhaal, die beide in de featurette aan het woorden komen. Ook Steven Yeun (The Walking Dead) en Giancarlo Esposito (Breaking Bad) zijn straks in de film te zien.