Achter de schermen bij Netflix-film Bright

Will Smith en Joel Edgerton vertellen over hun personages in de nieuwe Netflix-film Bright.

De film draait, zoals wel meer films van regisseur David Ayer, om het partnerschap tussen twee agenten in Los Angeles. Deze keer is er echter wel een twist. Het verhaal speelt zich namelijk af in een alternatieve wereld, waarin mensen en magische wezens naast elkaar leven. Hoewel de non-mensen in deze wereld volop gediscrimineerd worden, heeft de ork Jakoby (Edgerton) het toch weten te schoppen tot politieagent. Hij wordt gekoppeld aan de menselijke Ward (Smith), samen moeten ze voorkomen dat een magisch wapen in de verkeerde handen valt. Bright heeft bijrollen voor Noomi Rapace (de originele Girl with the Dragon Tattoo ) en Edgar Ramirez ( American Crime Story ). Het script komt van Max Landis, de bedenker van Dirk Gently , dat net weer begonnen is op BBC America.