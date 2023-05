Achter de schermen bij GLOW van Netflix • Nieuws • 21-06-2017 • leestijd 1 minuten • bewaren

Neem een kijkje achter de schermen bij GLOW, de nieuwe Netflix-serie van de makers van Orange is the New Black

GLOW voert je mee terug naar de jaren tachtig en volgt de vrouwen die meedoen aan een nieuwe tv-serie genaamd Gorgeous Ladies of Wrestling, oftewel GLOW. De serie bevat de bizarre kostuums en opvallende kapsels die je daarbij zou verwachten, maar één van de meest unieke aspecten is die vrouwelijke focus. De serie werd namelijk bedacht door vrouwen, geproduceerd door vrouwen en vrijwel alle castleden (met Alison Brie uit Mad Men en Betty Gilpin uit Nurse Jackie) zijn vrouwen, met Mark Maron als uitzondering. Volgens de actrices ontstond er al snel een hechte band tussen iedereen op de set, ook omdat hun gezichten vaak in elkanders oksels en schaamstreken terecht kwamen.

De eerste reacties op GLOW vanuit de pers waren alvast uiterst positief. De serie is vanaf komende vrijdag te zien bij Netflix en op die dag kun je ook onze recensie verwachten.