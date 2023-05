Achter de schermen bij The Defenders

Marvel onthulde een nieuwe featurette voor The Defenders, dat komende vrijdag op Netflix verschijnt.

The Defenders is een cross-over reeks, waarin alle Marvel-helden met een eigen serie op Netflix samenkomen. In 2015 werd er afgetrapt met Charlie Cox ( Boardwalk Empire ) als Matt Murdock in Daredevil. Niet veel later volgde Krysten Ritter ( Breaking Bad ) in Jessica Jones . Vervolgens kregen ook Mike Colter ( The Good Wife ) als Luke Cage en Finn Jones ( Game of Thrones ) als Iron Fist eigen series. Hun individuele series krijgen ook allemaal een tweede seizoen. Daredevil is zelfs alweer toe aan zijn derde reeks. Maar eerst moet New York nog even gered worden in het eerste seizoen van The Defenders. In het filmpje leggen de acteurs uit hoe hun personages er aan de start van de cross-over voorstaan.