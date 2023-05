ABC verlengt drie series van Shonda Rhimes • Nieuws • 13-02-2017 • leestijd 1 minuten • bewaren

Grey’s Anatomy, Scandal en How to Get Away with Murder gaan langer door. ABC verlengt alle drie de drama's met een volgend seizoen.

De series hebben allemaal één ding gemeen; ze zijn afkomstig van Shonda Rhimes, een van de vooruitstrevendste tv-producenten – lees meer daarover in dit artikel – van dit moment. Grey’s Anatomy is de langstlopende van het stel. Die ziekenhuisserie met Ellen Pompeo is toe aan alweer zijn veertiende seizoen. Scandal , met Kerry Washington als crisismanager in Washington, is nu zeker van een zevende seizoen. Het zesde seizoen van Scandal ging nog maar een paar weken geleden van start op ABC. Lees onze recensie van de seizoensopener . How to Get Away with Murder , met Viola Davis (vanaf donderdag in de bioscoop te zien in het voor vier Oscars genomineerde Fences ) als docent strafrecht, werd verlengd met een vierde seizoen. Lees hier onze recensie van de eerste aflevering van het huidige derde seizoen. Rhimes produceert op ABC tevens de misdaadserie The Catch , dat volgende maand start met een tweede seizoen.

Later dit jaar gaat ook Rhimes' volgende serie, momenteel getiteld Still Star-Crossed , in première op ABC. De eerste twee seizoenen van How to Get Away with Murde r zijn in Nederland momenteel terug te kijken op Netflix.