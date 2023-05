ABC maakt werk van op feiten gebaseerde serie over Menendez-broers • Nieuws • 18-07-2016 • leestijd 1 minuten • bewaren

The People vs. O.J. Simpson: American Crime Story kwam vorige week met 22 Emmy-nominaties nog het dichtst in de buurt van de 23 Emmy-nominaties voor Game of Thrones. Geen wonder dus dat ABC nu vaart zet achter hun eveneens op feiten gebaseerde misdaadserie Law & Order: True Crime – The Menendez Murders.

Zoals de titel al duidelijk maakt, vertelt de miniserie het verhaal van Lyle en Erik Menendez. De twee beruchte broers werden na drie slopende rechtszaken in 1996 veroordeeld voor de moord op hun welgestelde ouders, die werkzaam waren in de entertainment-industrie. Zelf claimden de ze door hun ouders te zijn mishandeld. Net als de rechtszaak rond O.J. Simpson werden ook alle perikelen rond Lyle en Eric Menendez destijds – de moorden vonden eind jaren tachtig al plaats – breed uitgemeten in de pers.

ABC maakt met de titel voor hun waargebeurde misdaadserie natuurlijk op een slimme manier gebruik van hun beroemde Law & Order -merknaam. Maar de connectie zit hem niet alleen in de titel; Law & Order -veteraan René Balcer zal de in totaal acht afleveringen voor de zender op papier zetten. Dick Wolf (de geestelijk vader van Law & Order ) treedt uiteraard aan als producent. Het verhaal van de broers werd al eerder verteld in de vorm van een aantal – overigens redelijk onsuccesvolle – televisiefilms op Fox en CBS.