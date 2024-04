Abbott Elementary: derde seizoen komt in mei naar Disney+

Het derde seizoen van Abbott Elementary is vanaf woensdag 8 mei te zien op Disney+. Het gaat om het eerste deel van het seizoen, hoewel niet bekend is hoeveel afleveringen dat precies zijn. Abbott Elementary is een mockumentary in de stijl van The Office en Modern Family en speelt zich af op een basisschool in een arme wijk in Philadelphia. Ondanks dat de leiding moet werken met heel weinig budget, zijn de leraren vastbesloten om de kinderen zo goed mogelijk te begeleiden. De serie werd bedacht door Quinta Brunson, die als actrice gestalte geeft aan de zeer optimistische lerares Janine Teagues. In de première van seizoen drie probeert ze een door haar geïnitieerde carrièredag tot een succes te maken. Vorig jaar won Abbott Elementary zowel de Emmy als de Golden Globe voor beste komedieserie. Ook Brunson zelf won verschillende prijzen voor haar schrijf- en acteerwerk. De serie is inmiddels al zeker van nog een vierde seizoen.