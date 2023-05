Abbie Cornish naast John Krasinski in Jack Ryan • Nieuws • 05-11-2016 • leestijd 1 minuten • bewaren

Amazon heeft een leading lady voor Jack Ryan. Abbie Cornish krijgt de vrouwelijke hoofdrol in de serie waarvan al een compleet seizoen besteld is.

Cornish is gecast als Cathy Mueller, een dokter die zich specialiseert in besmettelijke ziekten. De Australische actrice was eerder te zien in films als Limitless, Sucker Punch en de recente RoboCop-remake van Narcos-maker Jose Padilha. Jack Ryan is gebaseerd op de succesvolle boekenreeks van de inmiddels overleden auteur Tom Clancy. John Krasinski (The Office) geeft gestalte aan het titelpersonage, hier nog een jonge analist bij de CIA. In de serie komt hij op het spoor van een nieuw soort terrorisme, waarmee de hele wereld in gevaar gebracht wordt. De Jack Ryan-serie is afkomstig van Lost-producenten Carlton Cuse en Graham Roland. Michael Bay – die onlangs met Krasinski werkte aan de film 13 Hours: The Secret Soldiers of Benghazi – treedt aan als producent.

Op het witte doek waren Alec Baldwin, Harrison Ford, Ben Affleck en Chris Pine te zien als Jack Ryan. Het personage van Cornish dook eveneens op in een aantal van de films, toen gespeeld door onder andere Anne Archer en Keira Knightley.