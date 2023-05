A Series of Unfortunate Events van Netflix: volledige trailer

Barry Sonnenfeld (The Addams Family, Men in Black) verfilmde Lemony Snicket’s A Series of Unfortunate Events. Bekijk de trailer voor de Netflix-serie.

Sonnenfeld werkte voor de verfilming van de reeks kinderboeken samen met de auteur, Lemony Snicket, een pseudoniem van de Amerikaanse schrijver Daniel Handler. A Series of Unfortunate Events vormde in 2004 al eens de basis voor een speelfilm, met rollen voor Jim Carrey en Meryl Streep. In de Netflix-versie geeft Neil Patrick Harris (How I Met Your Mother) gestalte aan de doortrapte graaf Olaf. Hij probeert met allerlei listige trucs en vermommingen een erfenis te ontfutselen aan drie weeskinderen. De drie jongelingen pogen op hun beurt het mysterie rond de dood van hun ouders te ontrafelen. Patrick Warburton (Family Guy) is in de miniserie te zien als verteller Lemony Snicket en Alfre Woodard ( Luke Cage ) geeft gestalte aan tante Josephine. Tot slot werkte Sonnenfeld voor A Series of Unfortunate Events opnieuw samen met Joan Cusack, die hij al eerder regisseerde in Addams Family Values.