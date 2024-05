A Man in Full S01E01: intrigerende Trump-allegorie Netflix , Serie , Recensie • Vandaag • leestijd 2 minuten • 80 keer bekeken • bewaren

Jeff Daniels zet een gelaagd personage neer in mysteriereeks over de ondergang van een Amerikaanse opportunist.

Een man ligt dood naast zijn bed en overpeinst zijn leven. Een beetje zoals William Holden (als scenarist Joe Gillis) in de Hollywoodklassieker Sunset Boulevard (1950). Erg origineel is zo’n opening niet, hoewel je odes aan Billy Wilder altijd moet roemen. De man in kwestie is evenwel de in het Amerikaanse Atlanta woonachtige vastgoedmagnaat Charlie Croker (Jeff Daniels) en de man achter de man is niemand minder dan scenarist David E. Kelley (Big Little Lies), die kennelijk de moed heeft verzameld om het roemruchte boek van Tom Wolfe (742 pagina’s!) uit 1998 te verfilmen.

Maar terug naar Croker. De plot begint tien dagen voor zijn dood. En Kelley schetst even kort met wie we te maken hebben: Daniels’ personage is steenrijk, en heeft op zijn zestigste verjaardag Shania Twain te gast, die zelfs een nummer aan hem wijdt. Maar de beste man heeft ook problemen, waaronder gigantische schulden bij enkele banken. Tot groot verdriet van zijn immens jongere verloofde Serena (Sarah Jones), die zich overduidelijk manifesteert als een golddigger - straks valt er niets meer te graven! Amerikaanse critici wezen hun lezers al op de gelijkenissen met de levensloop van Donald Trump (die ook meerdere rechtszaken aan zijn broek heeft hangen) en die observatie is zeker terecht.

Behalve dan dat je in A Man in Full wel iets van sympathie voor Croker krijgt. Misschien wel omdat hij een zwarte medewerkster wil helpen als haar zoon wordt gearresteerd. Of omdat Daniels met zijn gelaagde spel (en aangedikt accent) bijna automatisch medelijden oproept. Buiten kijf staat dat je, zeker dankzij die intrigerende openingsscène, wil blijven kijken. Want hoe zal Croker aan zijn einde komen?