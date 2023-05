Game of Thrones grote winnaar bij de Emmy’s • Nieuws • 19-09-2016 • leestijd 2 minuten • bewaren

Game of Thrones is de grote winnaar van de Emmy-awards, die vannacht in Los Angeles werden uitgereikt. De show van HBO won onder meer het beeldje voor beste dramaserie.

Game of Thrones wist daarnaast met de aflevering Battle of the Bastards de Emmy’s voor Beste Regie en Beste Scenario in de wacht te slepen. Vorige week won het al verschillende beeldjes in de technische categorieën. Met inmiddels 38 keer winst in 6 jaar tijd is de serie recordhouder als het gaat om het totale aantal gewonnen Emmy’s. Het record stond eerder op naam van de Cheers -spin-off Frasier met Kelsey Grammer, dat gedurende 11 seizoenen 37 keer een Emmy wist te winnen. Vorig jaar won Game of Thrones eveneens de meeste Emmy's en met nog twee seizoenen te gaan zullen daar ongetwijfeld nog meer beeldjes bij gaan komen. Het zevende seizoen – waarin onder andere Jim Broadbent zijn opwachting maakt – gaat in de zomer van 2017 van start op HBO.

In de categorie Beste Acteur in een dramaserie won Rami Malek voor Mr. Robot , terwijl Tatiana Maslany het beeldje bij de vrouwen naar huis nam voor haar rol in Orphan Black . In de categorie komedie won Veep opnieuw de award voor Beste Serie en viel ook actrice Julia Louis-Dreyfus weer in de prijzen. Bij de mannen won Jeffrey Tambor voor zijn rol in de komische Amazon-serie Transparent. Verder deed The People v. O.J. Simpson het goed; het won de Emmy voor Beste Miniserie en daarnaast werd het acteerwerk van Sterling K. Brown, Sarah Paulson en Courtney B. Vance beloond.

Bekijk hieronder de intro en de monoloog van host Jimmy Kimmel