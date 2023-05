De 74ste Golden Globe Awards: Wat viel op? • Recensie • 09-01-2017 • leestijd 4 minuten • bewaren

De pros and cons, zoals Jimmy Fallon zou zeggen



Robert Gooijer schreef onlangs al over de Golden Globes: ‘De Globes zijn een vrolijk lachertje.’ Verder blijkt uit zijn artikel dat de onderscheidingen geen voorspelbare waarde hebben voor de Oscars. Wie de award show kijkt, doet dit dan ook (waarschijnlijk) ter ontspanning (en voor de glitter & glamour).



De presentator



Gastheer Jimmy Fallon opent de uitzending met een minutenlange parodie op La La Land , de kleurrijke musical van Damien Chazelle. Tout Hollywood doet mee: de cast van Stranger Things evenals actrice Amy Adams ( Arrival ). Fallon stijgt met kameraad Justin Timberlake op naar de sterrenhemel, terwijl Tina Fey toekijkt. Dit alles blijkt een goede zet: La La Land zal de grote winnaar van de avond worden, met zeven trofeeën – een record.

[embed]https://www.youtube.com/watch?v=XaldSt0lc8o[/embed]

Na de openingssequentie komt Fallon, bekend van The Tonight Show , het podium op. Hij maakt een grap over hoe de ‘meerderheid van de stemmen hier wel gelden’, in tegenstelling tot bij Amerikaanse presidentsverkiezingen. Opvallend genoeg was het juist Fallon – die hier kritiek uit op Donald Trump – die vorig jaar zelf de toekomstige president uitnodigde in zijn liveshow. Hij werd daarop op zijn vingers getikt door criticasters: dat hij apolitiek is, wil nog niet betekenen dat iedereen bij hem welkom zou moeten zijn.

Dan doet Fallon een pijnlijke imitatie van zijn kameraad Chris Rock – waarom begint-ie er überhaupt aan? Gelukkig zien we de presentator gedurende de avond steeds minder in beeld verschijnen.





De gasten



Telkens kom Michael Shannon in beeld: de doorgewinterde acteur kiest altijd een excentriek outfit. Ditmaal heeft hij een zonnebril op, alsof hij nog steeds in de huid van zijn personage in Hell or High Water zit. Hugh Grant maakt als co-presentator een grap over Florence Foster Jenkins , waarin hij acteert: ‘Een vrouw die lijdt aan syfilis is uitstekend komediemateriaal.’ Ook voor Sofia Vergara ( Modern Family ) is een grap geschreven: ‘Ze spreekt annual (jaarlijks) uit als anal (anaal). Alsof dat het enige is wat ze op komisch gebied kan: spreken met een Spaans accent.

Michael Keaton verspreekt zich ook, maar dan per ongeluk. Hij moet vijf genomineerde films noemen, waaronder Fences en Hidden Figures. Hij combineert ze: ‘Hidden Fences’. En dan co-presentator Sting: omdat de muzikant geen film heeft om te promoten, vertelt de voice-over dat de co-presentator bezig is aan een wereldtour. Moeten er nog stadions worden uitverkocht? Dit is wel erg schaamteloos.

Wat is dan wel leuk? Amy Schumer en Goldie Hawn – spelen binnenkort dochter en moeder in Snatched – vormen een leuk koppel. Hawn doet alsof ze de autocue kan lezen, terwijl Schumer vertelt dat ze auditie deed voor ‘beide rollen’. Ook Kristen Wiig en Steve Carell zijn geestig. Bij de uitreiking van de beste animatiefilm vertellen ze een tragikomisch verhaal over hun eerste ervaringen met Disneyfilms. Carells ouders gingen scheiden nadat hij Fantasia zag en de honden in het gezin van Wiig moesten worden ingeslapen, waarop ze – hoe wrang – Bambi voor het eerst zag.

John Hamm merkt overigens op dat het een baardenavond is: hij draag een baard net als zijn collega’s Ben Affleck, Casey Affleck en Chris Pine. Is er (weer) een historische film in de maak?





De winnaars



Chazelle wint met La La Land onder meer de onderscheiding voor Beste Scenario. Hij vertelt dat hij opgetogen is dat er een publiek bestaat voor zijn film. Dit is een merkwaardige opmerking: Chazelle heeft immers geen ontzettend hoogdrempelige kunstfilm gemaakt. La La Land is een bijzonder vrolijke musical. En dan Paul Verhoeven, die tweemaal wint met Elle. Eerst als winnaar van de Beste Buitenlandse Film. Hij prijst zijn muze Isabelle Huppert, die later wordt uitgeroepen tot Beste Actrice.

[embed]https://www.youtube.com/watch?v=GYwWboEqwfE[/embed]

In de zoveelste categorie overigens. Hou daar ook eens mee op. Maak de avond overzichtelijker en minder afstompend. Zonder plichtmatige speeches zoals die van Tom Hiddlestone, die wint voor zijn rol in de televisieserie The Night Manager. Wanneer hij de trofee in ontvangst neem steekt hij een sympathiek verhaal af over kinderen in Zuid-Sudan. Viola Davis kondigt later gepassioneerd doch langdradig haar idool Meryl Streep aan; Streep neemt de oeuvreprijs met een uitgesponnen lezing eervol in ontvangst. Meer dan twintig minuten zijn intussen verstreken.

En we zijn natuurlijk ook benieuwd naar de winnaar van de Beste Dramaserie. Dat is The Crown geworden, en dus geen Westworld , Game of Thrones of Stranger Things.

Wel belangrijk is dat Moonlight de grootste filmprijs heeft gewonnen. Daarmee kiezen de filmjournalisten van de Hollywood Foreign Press Association voor een grensverleggende productie, over een homoseksuele Afro-Amerikaan, die opgroeit in Miami.





Conclusie



Maak het programma overzichtelijker. En bovenal: haal komiek Ricky Gervais terug. Die de beroemdheden met de grond gelijkmaakt. Hij weet zichzelf in tegenstelling tot (apolitieke) lieden als Fallon los te weken van de pracht en praal. Dat zegt ook genoeg over de Golden Globes natuurlijk. Het is een narcistisch feest waar tout Hollywood zichzelf viert. En daar wordt elk jaar naar gekeken, en over geschreven.