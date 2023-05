Kijktip: Tegenlicht • 20-11-2016 • leestijd 1 minuten • bewaren

Duizenden Turkse Nederlanders de straat op om hun steun te betuigen aan president Erdogan.

Een groot deel van die demonstranten heeft weliswaar een Turkse achtergrond, maar is in Nederland geboren. Tegenlicht onderzoekt de greep die de Turkse president op zijn bevolking heeft. Blijkbaar is die zó sterk, dat hij zelfs op honderden kilometers afstand tot actie leidt. In Nederland zijn er vervolgens weer veel stemmen opgegaan van mensen die vinden dat die dubbele loyaliteit een volwaardig Nederlands burgerschap in de weg staat. Hoe kun je bij de Nederlandse bevolking horen, wanneer de loyaliteit blijkbaar in het oosten ligt? Het programma probeert te kijken of er nuance ligt in dat debat, waar het er van beide kanten fel aan toe gaat. Want de aanhangers van Erdogan hebben het ook nog eens aan stok met de Gülen beweging, waarvan vermoed wordt dat die achter de coup zat. Is Erdogan – zoals zij beweren – een wrede dictator die Turkije in zijn greep heeft, of is hij juist – zoals zijn aanhangers zeggen – een democratische president die het land meer vrijheid dan ooit tevoren heeft gebracht?

NPO 2, 20 november, 21:05 uur.