Interview: Giel Beelen (Giel’s TalentenJacht) • 19-11-2016 • leestijd 2 minuten • bewaren

In Paradiso presenteer je het resultaat van ‘Giel’s TalentenJacht’. Hoe ging dat in zijn werk?

In Paradiso presenteer je het resultaat van ‘Giel’s TalentenJacht’. Hoe ging dat in zijn werk? Dit was de eerste keer dat we een talentenjacht volledig online hebben gedaan. Elfhonderd mensen hebben vanuit hun slaapkamer een nummer ingestuurd. Daar ben ik vervolgens een selectie van gaan maken, wat ontzettend lastig was. Ik ben eerst naar 111 artiesten gegaan, toen naar 25. Uiteindelijk is er een elftal overgebleven, waarmee we naar Paradiso gaan. Die reis is zaterdag op tv te zien, voor de mensen die het niet online hebben gevolgd.

In je vorige tv-programma zocht je naar een singer-songwriter. Nu is het breder? Ja, dat klopt. Nu hoeven mensen niet in hun eentje. Er zitten bijvoorbeeld twee rappende broers bij, Dos Hermanos. Of muzikanten die echt in een bandje spelen. Er zit ook meer soul in, zoals Luna Mae. Bij singer-songwriters denkt men vaak aan een man met een baard en een gitaar, daar wilde ik vanaf.

En je zoekt dit keer niet naar één winnaar?

Nee, met deze elf artiesten gaan we door. Bij De beste singer-songwriter van Nederland was het al meer een formaliteit. Ik wist dat Nielson er zou komen, dus liet ik Douwe Bob winnen. Maaike Ouboter was al zo bekend dat Michael Prins kon winnen. Daarom houden we het nu bij het elftal. Paradiso is de finale, daarna gaan ze mee met het nieuwe instituut On Stage dat ik volgend jaar voor BNN-VARA en 3FM ga doen.

Giels talentenjacht, vanaf 19 november 2016, NPO3, 22:05 uur