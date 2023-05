Kijktip: Walliams & Friend • BBC • 25-11-2016 • leestijd 1 minuten • bewaren

Little Britain-acteur David Walliams (de lange dunne) keert terug naar de sketch-comedy met Walliams & friend, maar wil absoluut niet in herhaling treden.

‘Het grote punt was om niet zoals Little Britain te zijn,’ legt hij uit. ‘In dat programma hadden we geen historische sketches en parodieën. Walliams & friend moet zijn eigen identiteit hebben.’ Hij maakt het programma iedere week met een andere Britse komiek. In de eerste aflevering: het jonge comedytalent Jack Whitehall.

Walliams & friend, vanaf 25 november 2016, BBC 1, 22:30 uur