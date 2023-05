2doc: The wonderful kingdom of Papa Alaev • TV • 06-12-2016 • leestijd 1 minuten • bewaren

Een hedendaagse Shakespeareaanse vertelling over een beroemde Tadzjiekse muzikale familie die wordt geleid door de charismatische Papa Alaev.

Hij heeft de touwtjes binnen de familie stevig in handen, zowel op het podium als daarbuiten. Van elke maaltijd die er gemaakt wordt, tot welk instrument elk familielid bespeelt – de pater familias accepteert niets minder dan de totale toewijding en gehoorzaamheid van zijn familieleden. Dat is ook erg overzichtelijk voor hem; alle kinderen en kleinkinderen wonen in hetzelfde eengezinshuis, op zijn enige dochter Ada na. Zij heeft haar eigen weg gekozen, iets dat haar niet in dank wordt afgenomen door Papa Alaev. Nu hij de 80 is gepasseerd begint hij de greep op het familiebedrijf echter te verliezen. Zijn oudste zoon Ariel heeft voor de weg van de minste weerstand gekozen en onderwerpt zich zonder al te veel tegenspraak aan de grillen van zijn vader.

De kleinkinderen verzetten zich daarentegen sterker en dringen aan op een overgang van ‘monarchie’ naar ‘democratie’. Wat de documentaire zo bijzonder maakt, is dat de familiedrama’s steeds onderschikt blijven aan de muziek – die ronduit fantastisch is. Als kijker wil je direct een kaartje kopen om de familie ergens te zien op treden. The wonderful kingdom of Papa Alaev laat ons uiterst gefascineerd achter.

NPO 2, 6 december, 22:55 uur