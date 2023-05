2Doc: Sour Grapes • TV • 28-12-2016 • leestijd 1 minuten • bewaren

Jong & mysterieus was-ie, Rudy Kurniawan (1976) een jongen van Indonesische afkomst die naar eigen zeggen naar LA verhuisde.

Die interesse verlegde zich al snel naar Bourgognes – louter de allerduursten. Met zijn enorme wijnkennis en uitzonderlijke smaakpalet doet Kurniawan mee met de grote spelers. Zijn wijnen worden via veilingen door superrijke handelaren gekocht. Zo geeft miljardair Bill Koch 2,1 miljoen dollar uit voor 200 van Rudy’s flessen. Maar hoe succesvoller Kurniawan wordt, des te vaker denkt men: wie hij is, waar komt-ie vandaan? Uiteindelijk overspeelt hij zijn hand als Clos St. Denis van Domaine Ponsot, Bourgogne uit wijnjaar 1945 en 1971, op de markt komt. Laurent Ponsot, hoofd van het wijnhuis, was verrast want hij was pas begonnen met de productie ervan in 1982. Kurniawan blijkt in alle opzichten fake te zijn, zo ook zijn wijnen.

NPO 2, 28 december, 22:40 uur.