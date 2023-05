2Doc: Ongelovig – Vrijdenkers op de vlucht • 13-12-2016 • leestijd 1 minuten • bewaren

‘Ophouden religie te gebruiken als excuus voor haat en geweld is van het állergrootste belang,’

En zo is het. In islamitische landen wordt steeds harder opgetreden tegen niet-gelovigen, met vaak de doodstraf als gevolg, maar eenmaal in Nederland leiden ongelovige vluchtelingen óók nog een angstig bestaan. In het vrije Nederland voelen ze zich allerminst veilig tussen andere, wél gelovige asielzoekers. Neem de bloggende student uit Bangladesh, die kritisch schreef over religie. Toen hij op vijftien dodenlijsten bleek te staan, vluchtte hij naar Nederland.

De eerste vraag van medebewoners in het asielzoekerscentrum waar hij zit, was: ‘Ben je moslim?’ Medewerkers van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers drukten hem op het hart zijn ongelovigheid te verzwijgen. Een verontrustend dilemma.

