2Doc: Hip Hop-Eration

Hip Hop-eration volgt een groep Nieuw-Zeelandse bejaarden én hoogbejaarden

De recensies waren zonder uitzondering lovend en op het International Documentary Festival Amsterdam gooide de film twee jaar geleden ook hoge ogen. Hip Hop-eration volgt een groep Nieuw-Zeelandse bejaarden én hoogbejaarden – de oudste is 96 – die zich voorbereiden op de wereldkampioenschappen. Zo zijn er de zes dames Terri, Kara, Eileen, Rosemary, Maynie en Winnie, die hun dagen slijten op het Nieuws-Zeelandse eiland Waiheke. Ze dragen bloemetjesjurken, drinken ’s middags graag een kopje thee en bezoeken zo nu en dan hun dementerende echtgenoten in het verzorgingstehuis. En ze doen aan hiphop. Onder de bezielende leiding van manager Billie Jordan, die nog voordat ze zich voor de wedstrijd hebben geplaatst al overtuigd is dat de reis naar Vegas doorgaat: ‘Jullie gaan allemaal mee, al is het in een urn’. Regisseur Bryn Evans volgt de senioren, met name de zes dames, behalve tijdens de repetities voornamelijk thuis.

Daar vertellen ze wat ze van hiphop vinden: ‘De bewegingen vind ik leuk, maar ik ben niet zo dol op de muziek.’ Maar ook wat ze er toe beweegt überhaupt mee te doen aan het kampioenschap en de lange reis naar Amerika te maken: ‘Ik heb altijd al dansend willen sterven.’

