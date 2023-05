2Doc: 112 weddings • NPO , TV • 08-12-2016 • leestijd 1 minuten • bewaren

Het belangrijkste bij het maken van een documentaire, is volgens documentairemaker Doug Block ‘access’, ofwel: toegang.

In het geval van bruiloften mag je legaal én betaald afluisteren, terwijl de stellen vaak niet eens meer in de gaten hebben dat er een camera in de buurt is, opgeslokt als ze zijn door de mooiste en belangrijkste dag van hun leven. Met die access zit het dus wel snor.

Block vraagt zich af wat er geworden is van de stellen die hij op video heeft vastgelegd. Voldoet het leven als getrouwd stel aan hun verwachtingen? Zijn ze nog bij elkaar, in voor- en tegenspoed? Van de 112 bruiloften die hij registreerde, benadert hij de eerste negen stellen die hij filmde met deze vragen.

Het eerste stel blijkt meteen geen happy end te kennen; Block belt de vrouw van het stel de dag nadat haar man een scheiding heeft aangevraagd. Al met al biedt 112 weddings een vermakelijk, inzichtelijk en soms ontroerend kijkje in het instituut huwelijk.

NPO 2, 8 december