Nieuwe trailer voor 24: Legacy

Over een paar maanden begint op Fox de 24-klok weer te tikken. Bekijk de trailer voor 24: Legacy.

De nieuwe doorstart betekent de eerste reeks uit de serie zonder Kiefer Sutherland als Jack Bauer. De hoofdrol in 24: Legacy is voor Corey Hawkins, eerder op tv te zien in een paar afleveringen van The Walking Dead . Op filmgebied speelde Hawkins onder andere Dr. Dre in Straight Outta Compton en volgend jaar gaat hij de strijd aan met King Kong in Skull Island. In 24: Legacy geeft hij gestalte aan Eric Carter, een militair die thuiskomt na een op het eerste gezicht geslaagde missie in het Midden-Oosten. Een aantal terroristen zit hem echter nog altijd op de hielen en bereidt tevens een terroristische aanslag op Amerikaanse bodem voor. En dus wendt Carter zicht tot CTU voor hulp. Bijrollen in Legacy zijn er voor Miranda Otto ( Homeland ) en tv-veteraan Jimmy Smits (NYPD Blue, The West Wing). Ook de terugkeer van Carlos Bernard als Tony Almeida is bevestigd.