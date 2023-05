24: Legacy-producenten bieden excuses aan • Nieuws • 25-02-2017 • leestijd 1 minuten • bewaren

De makers van 24: Legacy zijn in opspraak geraakt. In de serie werden namelijk heftige beelden van een real-life aanslag gebruikt.

In de aflevering was te zien hoe de CTU-baas gespeeld door Mirando Otto, commentaar gaf bij beelden van een terroristische aanslag op een winkelcentrum. Hoewel de aanslag waar het in de serie om ging deel uitmaakt van een fictieve plotlijn, werden er echte beelden gebruikt van de massamoord in het Westgate winkelcentrum in Nairobi in 2013. Bij de aanslag kwamen 67 mensen om het leven en raakten 175 mensen gewond. Na de uitzending van de aflevering ontstond op twitter de hashtag @SomeoneTellFox, waarmee de woede over de toevoeging van de real-life-beelden zich al snel online verspreidde. Met als gevolg dat zowel de zender als de makers door het stof moesten. Producenten Evan Katz en Manny Coto betuigden spijt aan alle (nabestaanden van de) slachtoffers en beloofden dat de beelden verwijderd worden uit alle toekomstige herhalingen van de aflevering, plus latere dvd- en blu-ray-releases van het nieuwe seizoen.

24: Legacy is een doorstart van 24, waarin Corey Hawkins ( Kong: Skull Island ) de hoofdrol speelt. Lees ook onze recensie van de seizoensopener