24-acteur Carlos Bernard terug voor 24: Legacy

Carlos Bernard is de eerste acteur uit 24 die officieel is aangekondigd voor de spin-off 24: Legacy. Zijn personage Tony Almeida was voor het laatst te zien in het zevende seizoen.

Het personage van Bernard leek in het vijfde seizoen van 24 te zijn gestorven, maar kwam in het zevende seizoen toch weer boven water. In de eerste jaren van de actieserie was hij een bondgenoot van de door Kiefer Sutherland ( Designated Survivor ) gespeelde Jack Bauer, maar later veranderde hij in een door wraak geobsedeerde terrorist. Tony Almeida was nog wel heel even te zien in een scène uit de recente 24 -revival Live Another Day, waarin we hem aantroffen in de gevangenis. Die scène, waarin hij een deal probeert te sluiten met de federale overheid, werd echter uit de serie geknipt en is alleen nog terug te vinden op de dvd. Bernard is het eerst castlid van 24 die een rol krijgt in Legacy, hoewel een latere terugkeer van Sutherland nog niet helemaal is uitgesloten.