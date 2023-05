Gooijer ziet: South Park • 10-09-2016 • leestijd 2 minuten • bewaren

Comedy Central laat vanaf vandaag in een zesdaagse marathon zien hoe South Park al sinds 1997 de jeugd verpest.

South Park is een fenomeen: een show over een paar extreem brutale en onbeschofte schoolkinderen die al negentien jaar alles wat heilig (en onheilig) is ter discussie stellen behalve het recht op een eigen mening, het recht op twijfel en nadenken en het recht op vrijheid van meningsuiting. De avonturen van de in wezen fatsoenlijke Stan, Kyle en Kenny en de afschuwelijke immorele hufter Cartman doen reactionairen schuimbekken en alle anderen hardop lachen. In de trailer die het twintigste seizoen aankondigt, verwijzen de makers ernaar dat South Park sommige kinderen al negentien jaar lang - hun hele jeugd dus - aan het verpesten is:

De schrijvers van het boek South Park and Philosophy betogen daarin dat er veel overeenkomsten zijn tussen South Park en de filosoof Socrates, die er destijds door de Oud-Griekse autoriteiten ook van werd beschuldigd dat hij de jeugd verpestte en daarom werd gedwongen zelfmoord te plegen via de gifbeker. De makers van South Park ontlopen dit wrede lot (Hulu betaalde een tijdje geleden 200 miljoen dollar voor de uitzendrechten en dat is min of meer het tegenovergestelde van een gifbeker) maar hun doel – de jeugd het vermogen tot reflectie en relativering bijbrengen – valt deels inderdaad samen met dat van Socrates. Op welke manieren valt in genoemd boek te lezen en de ironie wil dat het via zoekmachines eenvoudig te vinden is op de servers van Mashregh News, een website waarvan wordt aangenomen dat hij is gelieerd aan een van de meest reactionaire instituten op de planeet aarde, namelijk de Revolutionaire Garde van Iran. Dat het boek op hun servers staat, is ongetwijfeld het werk van hackers en gebeurde geheid zonder de toestemming van Iran en de auteurs van het zeer boeiende en grappige boek, maar ter ere van dit anarchistische programma en als wraak voor de vele doden van Kenny, hierbij de link . Heel veel legale South Park, inclusief vanaf 15 september het twintigste seizoen, is te vinden op southpark.nl . Vanaf vandaag ramt Comedy Central er dagelijks van 06:00 tot 20:00 uur bovendien seizoen vijf tot en met negentien doorheen.