13 Reasons Why heeft volledige trailer • Netflix , Nieuws • 02-03-2017 • leestijd 1 minuten • bewaren

Eind maart komt de verfilming van de populaire young adult roman 13 Reasons Why naar Netflix. De streamingdienst onthulde de volledige trailer voor het tienerdrama.

In de serie blijft Clay Jensen (Dylan Minnette, vorig jaar te zien in de horrorfilm Don’t Breathe ) geschokt achter, wanneer Hannah Baker (gespeeld door nieuwkomer Katherine Langford) – een klasgenote op wie hij stiekem een oogje had – zichzelf van het leven berooft. Twee weken na haar daad ontvangt Clay een mysterieus pakketje met een aantal cassettebandjes. Op de tapes legt Hannah aan de hand van 13 redenen (of eigenlijk personen) uit waarom ze besloot om er een einde aan te maken. Kate Walsh ( Grey’s Anatomy ) is te zien als de rouwende moeder van de overleden Hannah en andere bijrollen zijn er voor Brandon Flynn, Christian Navarro en Derek Luke.

De dertiendelige serie werd geregisseerd door Tom McCarthy, bekend van het met een Oscar voor beste film bekroonde drama Spotlight. Het boek werd bewerkt voor televisie door Tony- en Pulitzerprijs-winnaar Brian Yorkey ( Next to Normal ). Selena Gomez, die was gecast als Hannah voordat Langford de rol van haar overnam, produceert.

13 Reasons Why debuteert op 31 maart op Netflix.