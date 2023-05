13 Reasons Why komt eind maart naar Netflix • Nieuws • 26-01-2017 • leestijd 1 minuten • bewaren

Netflix bewerkte het populaire tienerboek 13 Reasons Why tot tv-serie. Het project kreeg een releasedatum en een teaser.

Achter de schermen van de verfilming is een aantal opvallende namen betrokken. De opvallendste is waarschijnlijk die van Tom McCarthy. De acteur uit The Wire schreef en regisseerde onder meer de Oscarwinnende film Spotlight , waarvoor hij zelf het beeldje voor beste geadapteerde scenario in ontvangst mocht nemen. Hij volgt het Oscarsucces nu op met een uitstapje naar Netflix, waar hij de verfilming van de ‘young adult’-roman van Jay Asher produceert en tevens zelf achter de camera stapt voor een aantal van de afleveringen. De tweede opvallende naam is die van Selena Gomez, die net als McCarthy aantreedt als producent. In 13 Reasons Why vindt Clay (Dylan Minnette uit Saving Grace ) cassettebandjes van Hannah, een klasgenote die zich twee weken eerder van het leven beroofde. Op de geluidsopnamen legt ze aan de hand van dertien redenen uit waarom ze tot haar verschrikkelijke daad overging.

De rol van Hannah zou eigenlijk gespeeld worden door Gomez zelf, maar ging uiteindelijk naar nieuwkomer Katherine Langford. 13 Reasons Why bestaat uit dertien afleveringen en is vanaf 31 maart te streamen op Netflix.