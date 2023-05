13 Reasons Why is populairste serie op Twitter

Netflix geeft nooit kijkcijfers vrij, maar op Twitter blijkt 13 Reasons Why de populairste serie van het jaar tot nu toe.

Volgens website Variety werd er sinds de release op 30 maart maar liefst 11 miljoen keer over de show getweet. De serie liet daarmee The Vampire Diaries en The Walking Dead achter op plek twee en drie. Hannah is het personage waar het meest over getweet werd, gevolgd door Clay en Jeff. Tegelijkertijd zagen ook de individuele castleden van 13 Reasons Why hun volgers op Twitter enorm toenemen. Christian Navarro (Tony in de serie) had voor de release 625 volgers, maar heeft er inmiddels 90.000; een stijging van ruim 13.000 procent. 13 Reasons Why wordt geproduceerd door Selena Gomez, zelf toevallig de meest gevolgde persoon op Instagram. De dramaserie draait om de zelfmoord van de jonge Hannah (nieuwkomer Katherine Langford) en een aantal geluidsopnamen die ze achterliet voor haar klasgenoot Clay (Dylan Minnette).