13 Reasons Why: herkenbare hoogte- en dieptepunten van adolescentie • Netflix , Recensie • 31-03-2017

13 Reasons Why worstelt met de balans tussen melodrama en het accuraat weergeven van tienerangst.

'Ik sta op het punt om je het verhaal van mijn leven te vertellen. Meer in het bijzonder, waarom mijn leven eindigde,' stelt de jonge Hannah Baker vanuit het graf. De Netflix-serie 13th Reasons Why toont de rivier van angst die huist in de culturele psyche van tieners.

13 Reasons Why is gebaseerd op de gelijknamige besteller roman van Jay Asher uit 2007 en tien jaar na dato blijft het thema van zelfmoord onder tieners relevant. Het productieteam achter de serie is divers, van Oscar winnende regisseur en producer Tom McCarthy (Spotlight) tot zangeres Selena Gomez.

De serie slingert tussen het recente verleden en het heden en toont geleidelijk het leven van de tiener Hannah Baker (Katherine Langford) die haar eigen tragische verhaal vertelt. De twist is dat Hannah haar verhaal gedetailleerd vertelt op zeven cassettebandjes, die ze verspreidt onder dertien mensen die volgens haar medeverantwoordelijk zijn voor haar dood. Klasgenoot Clay Jensen (Dylan Minnette), wie heimelijk verliefd was op Hannah, gaat op onderzoek uit na het beluisteren van de bandjes.

In een reeks van escalerende incidenten toont de serie de welbekende wreedheden en de druk van het sociale systeem op de middelbare school. Van het verspreiden van haar foto na een date met een atleet, valse geruchten, tot het stalken door de schoolfotograaf: Hannah’s leven wordt met de dag zwaarder en miscommunicatie ligt aan de grondslag van de problemen.

Hoewel de makers proberen om meer inzicht te geven in onderwerpen als depressie, pesten en zelfmoord, komt deze thema's niet altijd goed uit de verf in de toon en de emotionele nauwkeurigheid van de karakters. Dit wordt versterkt doordat de verhalen op de cassettebandjes langzamerhand laten doorschemeren dat Hannah niet altijd een volledig betrouwbare verteller is. Het is de makers te prijzen dat ze voor het merendeel jonge acteurs hebben gecast (en geen 28-jarigen met een laag plamuur om hun jeugdigheid te benadrukken), maar nu is het acteerwerk wel wisselvallig. En de dialogen zijn óók niet altijd goed.

13 Reasons Why ontrafelt een melodrama die herkenbare hoogte- en dieptepunten van adolescentie weergeeft. Je kan de entertainmentwaarde van tienerangst niet onderschatten.

13 Reasons Why, vanaf 31 maart op Netflix