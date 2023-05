The 100 wordt verlengd met vijfde seizoen • Nieuws • 13-03-2017 • leestijd 1 minuten • bewaren

The CW verzekert The 100 van een vijfde seizoen. Het vierde seizoen is bijna halverwege. Alle tot nu toe uitgezonden afleveringen zijn bij ons in Nederland te bekijken op Netflix.

De sciencefictionserie is losjes gebaseerd op het gelijknamige boek van Kass Morgan en speelt zich af in een wereld waarin onze planeet na een nucleaire oorlog onbewoonbaar is geworden. De laatste overlevenden bevinden zich aan boord van The Ark, een gigantisch ruimtestation dat om de aarde heen cirkelt. Uiteindelijk worden er 100 jeugddelinquenten teruggestuurd voor een nieuwe verkenning, waarbij een aantal schokkende ontdekkingen gedaan worden. The 100 is, vooral dankzij de vele online kijkbeurten, in het vierde jaar nog altijd een succes voor de zender. De show kan zich wat betreft kijkcijfers meten met andere CW-series als Jane The Virgin en het in Nederland eveneens op Netflix te bekijken Riverdale. Die laatste serie werd onlangs ook al vroeg verlengd

Jason Rothenberg, de bedenker van The 100 , zal ook voor de vijfde reeks aanblijven als showrunner. Rothenberg heeft bij The CW tevens een nieuwe pilot genaamd Searchers in ontwikkeling. Mocht de zender naar aanleiding van die pilot een complete serie bestellen van Searchers , dan zal er voor de vijfde reeks van The 100 waarschijnlijk nog een tweede showrunner aangesteld worden.