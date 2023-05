10 nieuwe Netflix-series om in 2017 in de gaten te houden • Netflix • 06-01-2017 • leestijd 7 minuten • bewaren

Netflix wil in 2017 naar verluidt tegen de 6 miljard dollar uitgeven aan content.



Sinds zijn televisiedebuut in Baywatch is het de in Hawaii geboren Jason Momoa flink voor de wind gegaan. Als Khal Drogo had hij een onverwacht tedere romance met drakenmoeder Daenerys Targaryen in het eerste seizoen van Game of Thrones en eind dit jaar mag hij voor het eerst in actie komen als Aquaman in de Justice League -film, waarna zijn personage in 2018 een eigen solofilm krijgt. Momoa maakt deze maand echter eerst nog een tussenstop op Netflix in Frontier , dat zich afspeelt in de Canadese wildernis van de jaren 1700 en laat zien hoe verschillende facties de macht binnen de lucratieve pelshandel in handen proberen te krijgen. De serie is een coproductie van Discovery – waar hij in Canada al in zijn geheel op televisie te zien is geweest – en Brad Peyton (San Andreas) regisseerde alle zes de afleveringen van het eerste seizoen. Een tweede seizoen is al aangekondigd.

Drew Barrymore maakt dit jaar een overstap naar televisie. Ze wordt in Santa Clarita Diet bijgestaan door Timothy Olyphant, in zijn eerste vaste rol sinds Justified. De komische serie van Victor Fresco ( Better Off Ted ) gaat een inktzwart randje krijgen, iets dat de doorgaans redelijk serieuze Olyphant wel moet liggen. Toch heeft ook Barrymore ongetwijfeld een donkere kant; het schattige meisje uit E.T. beleefde later in haar carrière genoeg wilde jaren vol drank en drugs. In de serie heeft ze geen honger naar geestverruimende middelen, maar krijgt ze wel een enorme trek in iets anders. Netflix houdt de synopsis vooralsnog redelijk cryptisch; de serie draait om de getrouwde makelaars Joel (Olyphant) en Sheila (Barrymore) die met hun dochter in Santa Clarita wonen. Sheila ondergaat een ingrijpende verandering die hun levens op een pad van dood en destructie zet, maar dan wel op een goede manier.





Het belooft weer een gigantisch jaar te worden voor Marvel Studios, zowel in de bioscoop als op televisie. In 2016 boekten ze een enorm succes met Luke Cage en in 2017 trakteren ze Netflix-abonnees op maar liefst drie series, waarbij Iron Fist van showrunner Scott Buck ( Six Feet Under , Dexter ) de spits afbijt. De opzet van de show doet enigszins denken aan die van Batman Begins. De schatrijke Danny Rand (Finn Jones uit Game of Thrones ) verdwijnt na een vliegtuigongeluk van de aardbodem, maar keert jaren later terug om zijn familiebedrijf te claimen, terwijl hij een dubbelleven leidt als de misdaadbestrijdende kung fu meester Iron Fist. Het personage zal aan het einde van het jaar eveneens opduiken met Daredevil , Jessica Jones en Luke Cage in de cross-over The Defenders. Tussendoor krijgt ook de in het tweede seizoen van Daredevil geïntroduceerde Punisher (Jon Bernthal) in 2017 een eigen serie.



Hier spelen we een beetje vals, want Star Trek Discovery is geen productie van Netflix. Hij is in Nederland straks echter wel exclusief te zien via de streamingdienst, want door middel van een gigantische deal met CBS mogen zij nu alle Star Trek-series uitzenden buiten Amerika. De oorspronkelijke showrunner Bryan Fuller, die eerder schreef voor Voyager en Deep Space Nine , moest die functie noodgedwongen verlaten door verplichtingen aan zijn nieuwe Starz-serie American Gods , maar toch stemmen ook de andere namen achter de schermen, met onder meer Wrath of Khan -maker Nicholas Meyer, meer dan hoopvol. Sonequa Martin-Green ( The Walking Dead ) is gecast als het hoofdpersonage en dat is voor de eerste keer niet de kapitein van het desbetreffende schip. Star Trek Discovery krijgt daarnaast nog een primeur; doordat CBS de serie in Amerika uitsluitend beschikbaar stelt op hun eigen online platform All Access, hoeven de makers geen rekening te houden met reguliere televisie-restricties.



In 2014 verraste schrijver-regisseur Justin Simien vriend en vijand met Dear White People , een rake satire waarmee hij de complexe verhouding tussen de vele blanke en de weinige zwarte studenten op een fictieve Ivy League-school onder de loep nam. De film werd door critici bestempeld als Do The Right Thing voor de Obama-generatie en het verhaal lijkt ook in 2017 nog niets aan relevantie verloren te hebben. Simien kreeg de film destijds amper van de grond, maar de door hem bedachte tv-versie kon hij vervolgens na al het succes bijna overal kwijt. Hij koos uiteindelijk voor Netflix, waar hij de scripts van alle 30 minuten durende afleveringen zal overzien en ook de pilot gaat regisseren. Bijna alle rollen zijn hercast, zo is Tessa Thompson ( Westworld ) sinds haar optreden in de film een gewild actrice geworden, maar Brandon P. Bell ( Insecure ) keert in ieder geval terug als zijn vertrouwde personage.



Met House of Cards trapte regisseur David Fincher ( The Social Network ) in 2013 de stroom aan zelfgeproduceerde Netflix-series af. Vervolgens tekende hij een contract bij HBO, maar daar werden de door hem bedachte series om budgettaire redenen afgeblazen. Dit jaar keert hij terug naar Netflix met een verfilming van Mind Hunter: Inside the FBI’s Serial Crime Unit , een boek dat eerder werd gebruikt als inspiratie voor Criminal Minds en films als The Silence of the Lambs en Red Dragon. In de serie schakelen twee FBI-agenten (Jonathan Groff uit Looking en Holt McCallany uit Alien 3) opgesloten seriemoordenaars in om openstaande zaken op te lossen. Mindhunter is een passieproject voor Fincher, die ooit House of Cards -acteur Kevin Spacey castte als seriemoordenaar in Se7en. Naar alle waarschijnlijkheid zal de Fight Club-maker daarom straks dan ook weer verschillende afleveringen zelf regisseren.



Multicamera sitcoms zijn nog lang niet uitgestorven, ook niet op Netflix, waar onder andere The Ranch en Fuller House te streamen zijn. Chuck Lorre is al sinds de jaren 90 een gigant binnen het genre. Hij begon als schrijver voor Roseanne en bedacht daarna succesvolle series als Dharma & Greg , Two and a Half Men het nog altijd lopende The Big Bang Theory . In 2017 maakt Lorre een komedie voor Netflix, waar hij voor het eerst ongecensureerd te werk mag gaan. Disjointed herenigt hem met Kathy Bates (American Horror Story) , die in 2012 een Emmy won voor haar gastrol in Two and a Half Men. Haar personage zal ongetwijfeld blij zijn met de legalisering van marihuana in Californië, want in Disjointed speelt ze de eigenaar van een dispensarium waar de softdrug beschikbaar is. Overigens zijn ook HBO ( High Maintenance ) en Amazon ( Highland ) bezig met wiet-gerelateerde komedies.



Naast het gestopte Marco Polo en het vorig jaar begonnen The Crown introduceert Netflix in 2017 een nieuwe period piece. Het gaat om Godless , een keiharde western met Jeff Daniels ( The Newsroom ) als de gewetenloze outlaw Frank Griffin. De zesdelige miniserie speelt zich af in 1884 en volgt Griffin tijdens een zoektocht naar zijn voormalige protégee, maar inmiddels gezworen vijand Roy Goode. Zijn doelwit wordt gespeeld door de 26-jarige Jack ‘O Connell ( Skins ), die de afgelopen jaren indrukwekkende rollen speelde in films als Starred Up en Unbroken. Michelle Dockery ( Downton Abbey ) speelt de vrouwelijk hoofdrol als de eigenaar van een ranch waar Goode onderdak zoekt. De serie herenigt scenarist Scott Frank ( The Wolverine ) met producent Steven Soderbergh ( The Knick ). Eerder adapteerde Scott het door Elmore Leonard ( Justified ) geschreven Out of Sight , dat door Soderbergh verfilmd werd met George Clooney en Jennifer Lopez in de hoofdrollen.



Eind 2016 overleed de Britse auteur Richard Adams op de respectabele leeftijd van 96 jaar. Zelfs mensen die zijn bekendste boek Watership Down nooit hebben gelezen, zullen zich de tekenfilm uit 1978 – plus het bijbehorende jeugdtrauma – ongetwijfeld herinneren. En Netflix lijkt niet van plan om de donkere en gewelddadige wereld die geschetst werd in zowel het boek als de film te verzachten voor een nieuwe generatie kijkers. Zelf omschrijven ze de serie over een kolonie konijnen op zoek naar een nieuw thuis als ‘hartverscheurend’. James McAvoy volgt de onvergetelijke John Hurt op als de stem van Hazel en krijgt gezelschap van zijn X-Men- collega Nicholas Hoult als Fiver. Verder zijn ook John Boyega ( Star Wars: The Force Awakens ), Ben Kingsley ( Gandhi ), Gemma Arterton ( Byzantium ) en Olivia Colman ( Broadchurch ) te horen. De computeranimatie werd gedaan door Pete Dodd (F antastic Mr. Fox ). Als coproductie van de BBC zal de miniserie ook te zien zijn op de Britse televisie.

is een serie die nog zo ver weg is, dat het niet helemaal zeker is of hij de beoogde release in 2017 wel gaat halen. Toch verdient hij sowieso een plek in dit lijstje, alleen al door de namen die betrokken zijn achter de schermen. Alle afleveringen van de tragikomedie worden namelijk geregisseerd door Cary Fukunaga, de man die alom bejubeld werd voor het eerste seizoen van True Detective op HBO en vervolgens het aangrijpende oorlogsdrama Beastst of No Nation maakte voor Netflix. Voor de camera worden Jonah Hill ( The Wolf of Wall Street ) en Emma Stone ( La La Land ) na Superbad opnieuw met elkaar verenigd. Maniac speelt zich voor een groot deel af in de grenzenloze fantasiewereld van iemand die zit opgesloten in een psychiatrische inrichting. Een premisse waar scenarist Patrick Somerville (The Leftovers , The Bridge ) ongetwijfeld ook een eindeloos aantal kanten mee op kan gaan.