Sahil Amar Aïssa: 'De huurmarkt is een soort van free for all: ieder voor zich.'

'Hier is het een soort van free for all: ieder voor zich', zegt Sahil over de huurmarkt. 'Als er dan iets vrijkwam, dan stortten superveel jongeren zich daarop. Dus moest je maar even zien of je een kans maakte. Ik heb alles gehad: antikraak, studentenwoning, onderhuur, maar ook geen huis hebben en op banken slapen. Zwart-zitten, een soort van op huizen passen. Omdat ik nergens terechtkon.’

Huurprijzen

In heel het land stijgen de huren naar recordhoogtes. Het eerste kwartaal van 2022 8% meer dan het jaar ervoor, meldde makelaarsvereniging NVM en Vastgoedmanagement Nederland onlangs. Marcel Trip van de Woonbond (een vereniging die opkomt voor de rechten van huurders) ziet dat de sociale huursector te klein is. ‘Je merkt dat mensen daar tegen hele lange wachttijden oplopen. De afgelopen jaren is er te weinig bijgebouwd, terwijl er veel woningen verdwenen zijn. Het aanbod is dus kleiner geworden, terwijl dat eigenlijk groter had moeten worden. Daarnaast zijn er te veel mensen die in een slecht onderhouden woning wonen, omdat er te weinig gebeurd is aan de woningbouw de afgelopen jaren. In de commerciële huursector komen huurders er niet veel beter vanaf; vaak zijn zij veel te veel van hun inkomen kwijt aan wonen. Ook lopen ze vaak tegen tijdelijke huurcontracten aan. Zij zijn overgeleverd aan de grillen van de huurmarkt. Dat is een groot probleem.’

De misstanden op de huurmarkt zijn géén Randstedelijk probleem, stelt Trip. ‘Van noord tot zuid, van oost tot west, komen er signalen binnen dat er problemen zijn op de huurmarkt; dit is een probleem dat overal speelt. Die hoge huurprijzen zien we op verschillende plekken. En ook problemen als achterstallig onderhoud en hoge servicekosten zien we overal.’

Geen plek om te rusten

De gevolgen van de misstanden op de huurmarkt zijn groot voor jongeren, onderstreept Sahil. ‘Je hebt geen stabiliteit. Dat heb ik ook heel lang niet gehad, geen plek om te rusten. Je gaat de hele tijd maar door en springt van de ene naar de andere plek; je voelt je nergens thuis, je kan nergens iets opbouwen. Dat heeft ook effect op je mentale gezondheid. Ik kan het wel aan, maar ik heb ook veel meegemaakt. Omdat ik geen plek voor mezelf had, kwam ik nooit ergens thuis. Ik was gewoon altijd op een plek waar ik dan weer eventjes kon slapen.’

Jongeren die wél een huurhuis kunnen vinden, lopen weer tegen andere problemen aan, licht Trip toe: ‘Ze zijn een groot deel van hun inkomen kwijt aan wonen, wat ervoor zorgt dat ze andere dingen niet kunnen doen qua besteding. Zo komen ze snel in de financiële problemen.’ Die hoge huren kunnen op de lange termijn kwalijke gevolgen hebben. ‘Je energierekening en huur zijn toch dingen die je eerst betaalt, daarna heb je minder over voor de rest. Dat zorgt er ook voor dat veel jongeren niet kunnen sparen. Als zij op een gegeven moment een woning willen kopen, hebben ze daar dus geen geld voor. Ondertussen zien we de prijzen van koopwoningen jaar op jaar met sprongen toenemen. De situatie wordt onhoudbaar. Over generaties heen zie je ook grote ongelijkheid.’

Handhaving

Betere handhaving op te hoge prijzen kan uitkomst bieden, vertelt Trip. ‘We hebben in Nederland een puntenstelsel waarmee we de maximale huurprijs berekenen voor alle kamers en een gedeelte van de zelfstandige huurwoningen.’ Via huurchecks kun je je maximale huurprijs berekenen. Mocht het zo zijn dat je huur te duur is, kun je ervoor kiezen om te procederen tegen je verhuurder. Dat kan via de Huurcommissie. Dat vereist wel de nodige kennis en daarom hebben sommige gemeenten een Huurteam of Juridisch Loket. ‘In iedere gemeente waar je problemen op de huurmarkt ziet, zou het goed zijn om een Huurteam actief te hebben. Zij kunnen huurders bijstaan bij het halen van hun recht. Het zit tamelijk ingewikkeld in elkaar en dan is het fijn om daar hulp bij te krijgen.’

Daarnaast voelen huurders zich gesterkt door de Huurcommissie, legt hij uit: ‘Er heerst angst voor de reactie van de verhuurder.’ Dat kan een reden voor huurders zijn om niet te procederen tegen de te hoge huur. Huurders die wél procederen krijgen in sommige gevallen te maken met intimidatie.

Ken je rechten

De eerste stap is het kennen van je rechten, volgens Trip. ‘Als je je rechten goed kent, laat je je ook minder makkelijk overbluffen. Er zijn namelijk verhuurders die hun zin proberen door te drijven. Je kunt pas in actie komen tegen de hoge huur, als je weet dat het wettelijk niet mag; je kunt pas in actie komen tegen hoge servicekosten, als je weet hoe hoog die mogen zijn. Je kunt pas in actie komen tegen onjuiste bepalingen in je huurcontract, als je weet dat niet alles wat in je contract staat ook rechtsgeldig is. Het is heel goed om je te verdiepen in je rechten als huurder, zodat je niet alles slikt van je verhuurder.’

