Huurverlaging: hoe ziet dat proces eruit?

Zoek hier een Huurteam of Juridisch Loket in de buurt.

Kan ik nu al een Huurteam of Juridisch Loket inschakelen? Als je hulp nodig hebt in het proces van huurverlaging, dan kun je een Huurteam of Juridisch Loket inschakelen. Zij kunnen je eventueel voorzien van meer informatie of helpen bij het invullen van de juiste formulieren. Het Huurteam kan je in sommige gevallen ook helpen met de stap naar de Huurcommissie.

Als je wil checken of je huurprijs te hoog is kan dat via de huurcheck. Maar welke stappen kun je daarna ondernemen? Hoe huurverlaging op grond van punten via de Huurcommissie eruitziet, leggen we hieronder uit.

Wat moet ik doen voor het starten van een procedure bij de Huurcommissie?

Met de huurcheck kun je uitrekenen wat je maximale huurprijs voor je woning of kamer mag zijn.

Let op: Schakel een Huurteam of Juridisch Loket in om met je mee te kijken, het kan namelijk voorkomen dat je een meetfout maakt.

Mijn huur is te duur. Hoe start ik een procedure bij de Huurcommissie?

Als je hebt besloten om een procedure te starten via de Huurcommissie, dan kan dit ook via de Huurcommissie. Lees eerst wat je moet doen voordat je de Huurcommissie kunt inschakelen. Dat kan hier.

Let op: Met een tijdelijk huurcontract heb je géén volledige huurbescherming. Lees je goed in over je rechten. Of raadpleeg een Huurteam of Juridisch Loket in de buurt.

Wat gebeurt er tijdens een procedure bij de Huurcommissie?

De Huurcommissie zoekt uit wat jouw maximale huurprijs mag zijn voor je woning of kamer.

Je betaalt eenmalig 25 euro als huurder. Krijg je gelijk? Dan krijg je dit bedrag terug.

Tip: Kun je niet betalen? Lees hier of je in aanmerking komt voor een vrijstelling.

Zonder uitspraak van de Huurcommissie word je geadviseerd om je oude huurprijs te blijven betalen.

Na de uitspraak

De Huurcommissie heeft bepaald wat je maximale huurprijs zou moeten zijn als de huurprijs te hoog is.

Is je huidige huurprijs meer dan wat de Huurcommissie vaststelt? Dan moet de verhuurder je huurprijs verlagen. De uitspraak is namelijk bindend. Let op: na de uitspraak moet je even wachten op de reactie van je verhuurder.

In sommige gevallen kun je het te veel betaalde bedrag terugvragen aan je verhuurder. Wil je verhuurder niet terugbetalen? Dan is het goed om een Juridisch Loket in te schakelen voor advies. Zie hier een overzicht van instanties bij jou in de buurt.

Ben je het niet eens met de uitspraak van de Huurcommissie? Lees via de Huurcommissie wat je zou kunnen doen.

Toetsing aanvangshuurprijs

De toetsing aanvangshuurprijs is volgens !WOON een belangrijke procedure voor nieuwe (kamer)huurders. Je kan binnen zes maanden na ingaan van je huurcontract de Huurcommissie vragen je huurprijs te toetsen. Betaal je te veel voor je kamer of woning? Dan moet de verhuurder alle te veel betaalde huur vanaf aanvang huurperiode terugbetalen.

Lees hier meer over de aanvangshuurprijs via de Huurcommissie.

Tip: Om te snappen welke uitzonderingen en regels voor jou gelden, is het goed om een Huurteam of Juridisch Loket bij jou in de buurt in te schakelen.

Een voorbeeld:

Op 1 januari huur je een (zelfstandige) woning voor 1000 euro. Op 1 maart start je de procedure toetsing aanvangshuur. De Huurcommissie heeft het druk, pas op 1 januari in het jaar daarop volgt uitspraak: de huur van 1000 euro is niet redelijk, gelet op het puntenaantal stellen wij de maximale huur vast op 700 euro. Als de verhuurder niet in beroep gaat, wordt deze uitspraak van de Huurcommissie bindend. De huurder kan dan de 12 maanden maal 300 euro te veel betaalde huur terugvorderen.

Bron: !WOON