Huurverhoging 2022: hoe zit dat?!

Zoek eerst uit of je in de sociale of de vrije sector (geliberaliseerd) huurt.

Huur je in de sociale sector? Dan mag jouw huur niet meer dan 2,3 procent omhoog. Tenzij het gaat om inkomensafhankelijke huurverhoging of een huurverhoging op basis van een lage huur.

Inkomensafhankelijke huurverhoging: Hogere inkomens kunnen een hogere huurverhoging krijgen. Hoe dat zit, lees je hier.

Huurverhoging lage huur: Bedraagt jouw huur 300 euro of minder? Dan kan je huur maximaal verhoogd worden met 25 euro.

Kamer: Huur je een kamer? Dan is je maximale verhoging 2,3 procent.

Let op: Heb je een niet-geliberaliseerd contract? Dan mag jouw huurprijs door de huurverhoging niet boven het volgens de punten gestelde maximum komen.

Vrije sector

Huur je in de vrije sector? Dan mag de huurverhoging niet meer dan 3,3 procent zijn. Want de maximale huurverhoging mag inflatie + 1% zijn. Daarmee kom je in 2022 uit op 3,3 procent.

Let op: Als er iets lagers in je huurcontract staat, geldt dat als maximum. Dit heet een inflatie index. Staat er helemaal niets over huurverhoging in je huurcontract? Dan mag de verhuurder de huur niet zomaar verhogen.

Regels

Tip: Is de verhoging terecht? Bekijk de regels via !WOON hier, of doe de huurverhogingscheck van de Woonbond hier.

