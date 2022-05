Homoseksualiteit in de topsport: 'Het is een gevecht met jezelf' | Khalid & Sophie

Pepijn Keppel: 'De jongens zeggen: "Het is volgens mij heel veilig om uit de kast te komen. Ik denk oprecht dat er geen beter moment is om uit de kast te komen. Want ik denk dat je omarmd wordt en dat iedereen om je heen gaat staan." Alleen om die stap te zetten is gewoon zo'n gevecht met jezelf en tegelijkertijd bestaat die wereld bij de gratie van heteronormativiteit. Het is gewoon een wereld waarin iedereen hetero is - tenminste, over het algemeen als iemand denkt aan een hockeyer, denkt-ie aan een witte man. Als we het over mannenhockey hebben. En die wereld van witte (hetero)mannen, daar is Terrance tegenaan gelopen, daar ben ik tegenaan gelopen. Ik denk ook dat het heel prettig voelt op het moment dat je een witte man bent, dat je denkt: ik heb het enorm naar mijn zin, het past bij mij. Maar voor iemand die daar niet toe behoort is dat heel moeilijk.'