Kamer stemt in met verbod op schadelijke christelijke praktijk van 'homogenezing' Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 119 keer bekeken • bewaren

Een meerderheid van de Tweede Kamer heeft ingestemd met een verbod op zogeheten 'homogenezing', een praktijk waarbij deelnemers onder druk worden gezet om hun seksuele geaardheid te ontkennen en onderdrukken. De schadelijke onzinmethode wordt vooral toegepast in christelijke gemeenschappen, van orthodox tot pinkstergemeente waar alleen heteroseksualiteit is toegestaan, homoseksualiteit taboe is en transgender personen niet geaccepteerd worden. Deelnemers raken door de methodes, waarbij sprake is van zaken als 'duiveluitdrijving', elektroshocks en medische middelen, vaak psychisch ernstig in de problemen. Er bestaat geen enkel bewijs dat de wrede methode de beloofde biologische persoonlijkheidsveranderingen zou kunnen realiseren.

De wet is een voorstel van de linkse en progressieve partijen in samenwerking met de VVD en verbiedt het toepassen van de methodes bij minderjarigen en kwetsbare volwassenen. Er is wel sprake van een afzwakking van het oorspronkelijke voorstel waarmee NSC, BBB en CDA niet akkoord wilde gaan. Die beriepen zich daarbij op de godsdienstvrijheid. Na een aanpassing waardoor alleen ‘stelselmatig of indringende’ praktijken strafbaar worden gesteld, stemden deze partijen wel voor.

‘Hiermee wordt duidelijk gemaakt dat het niet gaat om een-op-eengesprekken die vrijwillig worden aangegaan, maar om serieuze en herhaaldelijke pogingen tot beïnvloeding’, zei BBB’er Kamerlid Wijen-Nass tijdens het debat. Partijen als SGP en ChristenUnie bleven tegen. ‘Ik wil niet dat de kerk wordt aangevallen’, zei ChristenUnie-leider Bikker. ‘Een progressieve meerderheid, als die er zou zijn, moet niet kunnen bepalen wat de kerk wel of niet kan doen.’

De PVV stemde als grootste partij in de Kamer tegen een verbod, alsmede de kleinere partijen ChristenUnie, Denk, Forum voor Democratie en de SGP.