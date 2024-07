Maleisische moslims protesteren tegen Rotterdamse comedy vanwege homorelatie Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 493 keer bekeken • bewaren

Een gezellige Singaporese comedy die speelt in Rotterdam ligt in eigen land onder vuur van conservatieve moslims omdat er sprake zou zijn van een homoseksuele relatie in de film. Onruststokers zijn een online campagne gestart met, zoals gebruikelijk in dit soort kwesties, een voorstelling van zaken die geen recht doet aan de werkelijkheid. Ze noemen de film haram (in strijd met het geloof) en zelfs "beïnvloed door sodomie". In de film zijn Rotterdamse gay symbolen als Kabouter Buttplug en de Pride te zien.

Salam Gembira - Hartelijke Groeten - gaat over Moe, een Maleisische moslim die in Rotterdam samenwoont met zijn Nederlandse vriendin. Dan komen onverwachts ineens zijn ouders op bezoek. Dat is een probleem want ongehuwd samenwonen is ook al in strijd met de strikte islamitische opvattingen. Daarom verzint het stel een list. De homo-broer van de vrouw neemt haar plaats in om te verbergen dat zij samenwonen. Dat lijkt te werken maar vervolgens beginnen de ouders te vermoeden dat hun zoon homo is. Het grappige verhaal wordt verteld vanuit het perspectief van een moslim die ook homo is.

In Singapore kwam de film door de censuur en draait in de bioscoop. Maar de vraag is hoe lang nog nu de conservatieve moslims zich beginnen te roeren.

Vorig jaar werd een Singaporese wet die homoseks strafbaar stelt ingetrokken en sindsdien is er sprake van wat meer vrijheid voor de LHBTI-gemeenschap in de stadsstaat. De film houdt ook rekening met de snel gekwetste gevoelens van conservatieve gelovigen door het fystieke contact te minimaliseren en het verhaal te laten spelen aan de andere kant van de wereld, in Rotterdam. De makers wonnen zelfs advies in van een geestelijke. Maar de schrijver en co-producer constateert in de South China Morning Post dat homoseksualiteit gewoonweg nog onbespreekbaar is in de moslimgemeenschap. De film wil daar wat verandering in brengen, alleen al omdat die taboehouding de levens van talloze mensen verwoest.

Een woordvoerder van een stichting die ijvert voor meer religieus begrip zegt tegen de SCMP: "Taboes krijgen vorm door een gebrek aan ontmoetingen, door het algemeen voorkomen van onderliggende veronderstellingen en diepgewortelde vooroordelen. Het zijn de symptomen van weinig begrip van en voor de onderwerpen, die complex en genuanceerd zijn."

Door de online haatcampagnes raakt de positieve boodschap van de film, waar ook Nederlandse acteurs in meespelen, nu wellicht ondergesneeuwd.