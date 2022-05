De Huur is Te Duur: Bram verlaagde zijn huur met 135 euro per maand

De Huur is Te Duur - Bram

Bram betaalde 375 euro voor zijn kamer. ‘Het is eigenlijk niet heel veel meer dan een bezemkast. Ik wist eigenlijk vanaf het begin af aan al dat de huurprijs die bij dit huis kwam kijken gewoon veel te hoog was.’ Om dat te testen, begon hij een procedure bij de Huurcommissie: 'De prijs die ik eigenlijk moest betalen was 240 euro per maand.’ Hij kreeg het te veel betaalde geld terug én een huurverlaging.