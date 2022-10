Cancún: waar bijna de helft van alle inkomsten uit toerisme komt

Je hoort het al: Cancún biedt voor elke toerist wat. Nu is het nog moeilijk voor te stellen dat het gebied ooit een jungle was, vol met slangen in een van de armste regio's van Mexico. Daar is sinds 1970 verandering in gekomen. De jungle heeft plaatsgemaakt voor wat je nu op de foto hieronder ziet:

Cancún is benoemd tot de meest toeristische plaats in de wereld. En dat is niet zo gek voor te stellen, als je eenmaal dit artikel hebt gelezen ;).

Juist. Een volgebouwde kust. Het blauwe water spat van de foto af, en ook de torenhoge resorts waar toeristen van over de hele wereld zich in grote luxe vertoeven. Voor met name bezoekers uit de Verenigde Staten en Canada is deze plek zeer aantrekkelijk om hun 'spring break' te vieren . Afgelopen zomer zijn er echter ook bezorgde berichten over Cancún naar buiten gekomen. Zo wanen toeristen zich vaak volledig veilig in deze resorts en letten daarom slecht op hun eigen veiligheid. Helaas staat Mexico niet op plek één als het gaat om veiligste landen in de wereld. O nder andere vanwege de corruptie en de (veelal drugsgerelateerde) criminaliteit in het land. Er zijn al een hoop toeristen in dit gebied beroofd, om vervolgens te worden opgepakt door de politie en te worden mishandeld. In dit rijtje wil je natuurlijk niet belanden: dus let goed op je spullen als je naar Mexico gaat.

Mexico is maar al te blij met het toenemende toerisme: het is een goede manier om buitenlands geld binnen te halen. En Cancún is wat dat betreft de kroonjuweel als het gaat om het succes van het toerisme in Mexico. Zo kun je bijvoorbeeld in de buurt van Cancún duiken naar een onderwatermuseum . Voor iedere toerist zal dit als muziek in de oren klinken, want dit kan natuurlijk niet zomaar op iedere vakantiebestemming. Niet gek dat het hier stikt van de toeristen. Maar er is wel weinig oog voor de gevolgen van het toerisme op het milieu en de omgeving. Zo is er door het toenemende toerisme steeds meer luchtvervuiling, aantasting van onder andere het prachtige koraal en het ecosysteem. Ook dragen de bezoekers (en inwoners) van Cancún bij aan de plastic soep en worden er enorme bergen afval gedumpt. Los daarvan is deze warme, Mexicaanse bestemming uiteraard heel mooi, maar is het goed om een beetje aan het milieu te denken als je hier je vakantie doorbrengt.

Als je een beetje op de lange termijn denkt, dan zie je dat de situatie hier dan ook helemaal niet houdbaar is. De combinatie van de druk op de mooie omgeving en de sociale omstandigheden, kan ervoor zorgen dat de hele toerisme-industrie op Cancún uiteindelijk zijn eigen ondergang wordt . En dat zou natuurlijk zonde zijn van zo'n mooie plek. Inmiddels werkt een groot deel van de bevolking in de toerisme-industrie, dus ook voor hen zal een mogelijke ondergang fataal zijn. Als de helft van de inkomsten uit toerisme komt, dan ben je daar ook afhankelijk van. Ook de industrie zelf ziet dit in en probeert de negatieve gevolgen van hun aanwezigheid zoveel mogelijk in te perken en de veiligheid te vergroten . Dit is geen makkelijke opgave.

Wat kan jij doen? Als je al een beetje groen aangelegd bent, zorg er dan voor dat je kijkt naar of de organisatie bij wie je boekt let op duurzaamheid. Check daarnaast altijd goed of jouw acties en gedrag geen negatieve impact hebben op de omgeving . En wees altijd alert! Zelfs in een super-de-luxe oord (als dat helemaal jouw ding is) .

Interessant genoeg kennen we dit probleem ook iets dichterbij huis. Niet met zee, wel met veel water. De Amsterdammers zullen niet gek opkijken als ze weer eens bijna een toerist voor hun fiets hebben zitten. Wie wel eens een dag in deze stad heeft doorgebracht, kan het beamen: hier kun je geen minuut doorbrengen zonder een toerist tegen te komen. Ook Amsterdam komt voor in het rapport van de World Travel and Tourism Council. De stad staat op nummer 19 wereldwijd als het gaat om hoeveel de stad bijdraagt aan het BBP in de toerismesector in vergelijking met Nederland in geheel . Van al het toerisme waar Nederland aan verdient, komt zo'n 33,1 procent uit Amsterdam! Deze concentratie van toeristen heeft al tot veel problemen geleid in de stad: van geluidsoverlast tot vervuiling. Maar ook hier wordt door de gemeente en bewoners behoorlijk aan de rem getrokken .



