Zembla-journalist Roelof Bosma hoeft toch niet te getuigen in strafzaak Ruben Schilt 12-11-2024 • leestijd 2 minuten • 300 keer bekeken • bewaren

De rechter-commissaris heeft besloten om Roelof Bosma, onderzoeksjournalist en eindredacteur van Zembla, toch niet op te roepen als getuige in de strafzaak tegen voormalig raadslid van de gemeente Dordrecht, Ruben Schilt. De rechter-commissaris verplichtte Bosma afgelopen zomer nog om mee te werken aan het verhoor, maar hij weigerde dit en diende een bezwaar in.

"Vanwege het belang dat toekomstige bronnen mij blijven vertrouwen, als vanwege het maatschappelijk belang van bronbescherming en onafhankelijke journalistiek, weiger ik informatie van en over bronnen prijs te geven, of te fungeren als verlengstuk van justitie e.a. in dit onderzoek”, stelde Bosma destijds.

Zembla onthulde in september 2023 op basis van gelekte notulen van een besloten raadsvergadering, dat Chemours in 2022 een schikkingsvoorstel van enkele miljoenen euro’s had gedaan aan de vier gemeenten (Dordrecht, Sliedrecht, Papendrecht en Molenlanden) die Chemours aansprakelijk stelden voor de vervuiling van de bodem en het water met PFAS in de omgeving van de fabriek. Uit de gelekte notulen bleek dat de voorwaarde voor de schikking was dat de gemeenten geen claims meer mogen indienen voor toekomstige schade en dat er geen verdere procedures mogen volgen. De gemeenten hebben dat aanbod uiteindelijk afgewezen.

Vervolging door OM

Voormalig burgemeester van Dordrecht, Wouter Kolff, deed bij de politie aangifte van het lek, maar al snel meldde de bron, Ruben Schilt, zich bij hem. Schilt legde direct zijn functie neer. Hij deed kort nadat het nieuws over de aangifte tegen hem naar buiten kwam zijn verhaal in de Volkskrant en het AD. Schilt zei destijds: "Ik weet dat ik een jaar cel kan krijgen. Maar ik vind dat je niet zo naar het strafrecht moet kijken, niet naar de consequenties ervan. Mijn geweten is belangrijker".

Het Openbaar Ministerie besloot afgelopen maart Schilt te vervolgen voor het lekken van geheime raadsdocumenten aan Zembla. In die rechtszaak werd Zembla-journalist Roelof Bosma afgelopen zomer opgeroepen als getuige. De rechter-commissaris besluit nu na het bezwaar van Bosma, dat hij toch niet als getuige gehoord hoeft te worden.

Inbreuk op recht op bronbescherming niet gerechtvaardigd