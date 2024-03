OM vervolgt ex-raadslid Ruben Schilt vanwege lekken naar Zembla in Chemours-dossier Gisteren • leestijd 2 minuten • 1082 keer bekeken • bewaren

Het Openbaar Ministerie gaat Ruben Schilt (23), voormalig raadslid van de gemeente Dordrecht, vervolgen voor het lekken van geheime raadsdocumenten aan Zembla. De documenten gingen over een schikkingsvoorstel van chemiebedrijf Chemours.

Schilt ziet de rechtszaak met vertrouwen tegemoet, laat hij in een reactie tegenover Zembla weten: “Ik kijk ernaar uit om in de rechtbank mijn volledige verhaal te kunnen doen. Op die manier kan voor de rechter de verantwoordelijkheid van de politiek en de transparantie van het bestuur in het pfas-dossier getoetst worden.”

Gelekte notulen

Zembla onthulde op basis van de gelekte notulen van een besloten raadsvergadering dat Chemours vlak voor de zomer van vorig jaar een schikkingsvoorstel van enkele miljoenen euro's heeft gedaan aan Dordrecht, Molenlanden, Papendrecht en Sliedrecht. Deze vier Zuid-Hollandse gemeenten stelden Chemours in een rechtszaak aansprakelijk voor de vervuiling van de bodem en het water in de omgeving van de fabriek. Uit de gelekte notulen bleek dat de voorwaarde voor de schikking was dat de gemeenten geen claims meer mogen indienen voor toekomstige schade en dat er geen verdere procedures mogen volgen. Ook niet in het geval Chemours door de rechter zou worden veroordeeld. Uit een vertrouwelijke brief van het College van B&W aan de raadsleden blijkt dat de gemeenten in eerste instantie het gesprek zijn aangegaan maar het aanbod uiteindelijk hebben afgewezen.

De rechter heeft inmiddels in een tussenvonnis Chemours aansprakelijk gesteld voor de schade die de gemeenten hebben geleden in de periode 1984-1998. De rechtbank kijkt nog naar de aansprakelijkheid rond de uitstoot van PFOA na 1998.

Nadat de burgemeester aangifte had gedaan bij de politie en een recherchebureau had ingeschakeld om onderzoek te doen naar 'het lek', meldde de bron, Ruben Schilt, zich al snel bij hem. Schilt legde direct zijn functie neer. Kolff noemde het destijds "moedig" dat de PvdA'er zichzelf heeft gemeld, maar liet de aangifte wel staan. "Dit kan niet zonder gevolgen blijven", aldus de burgemeester. Op schending van de geheimhoudingsplicht staat maximaal een jaar celstraf en een boete van 22.500 euro.

'Mijn geweten is belangrijker'

Schilt deed kort nadat het nieuws over de aangifte tegen hem naar buiten kwam zijn verhaal in de Volkskrant en het AD. Hij zei destijds: "Ik weet dat ik een jaar cel kan krijgen. Maar ik vind dat je niet zo naar het strafrecht moet kijken, niet naar de consequenties ervan. Mijn geweten is belangrijker", zei Schilt.