Zembla gaat in hoger beroep in granulietzaak tegen GIB Vandaag

Zembla gaat in hoger beroep tegen het vonnis van de rechtbank Den Haag van 31 augustus 2022. Daarin werd het programma opgedragen een aanvullende rectificatie te plaatsen bij uitspraken van oud-milieuofficier van justitie Gustaaf Biezeveld over de stort van granuliet in het project Over de Maas. Deze uitspraken werden gedaan in de uitzending ‘De afvaldump door Rijkswaterstaat’ van 6 februari 2020.

Het granuliet is afkomstig van Graniet Import Benelux (GIB). GIB had bezwaar tegen tientallen Zembla-publicaties over een periode van anderhalf jaar op tv, radio en internet. De rechtbank vond de uitingen van Zembla in deze publicaties niet onrechtmatig, met uitzondering van de uitspraken van deskundige Biezeveld in de uitzending van 6 februari 2020.

Die veroordeling van Zembla berust op een cruciaal punt op een feitelijke onjuistheid. In het vonnis staat een lang citaat dat aan een Zembla-verslaggever wordt toegeschreven. In dat citaat zou Zembla, volgens de rechter, de deskundige woorden in de mond hebben gelegd en een “veel te eenzijdig” en “gekleurd beeld” hebben geschetst, waardoor Zembla “zelf mede aan de basis [zou hebben] gestaan” van de “te vergaande” uitspraken van de deskundige.

Maar in het weergegeven citaat is niet de Zembla-verslaggever aan het woord, maar de deskundige zelf. De rechter baseert zich op een uitgeschreven versie van het interview - dat de woorden dus ten onrechte toeschrijft aan de verslaggever- en heeft de videobeelden nooit gezien. Zembla heeft de deskundige dus geen woorden in de mond gelegd.

Ook op veel andere punten in het vonnis ziet Zembla reden in beroep te gaan.