Vader Sharleyne wil vervolging hulpverleningsinstanties Vandaag • leestijd 2 minuten • 158 keer bekeken • bewaren

De vader van Sharleyne heeft het Openbaar Ministerie gevraagd om hulpverleningsinstanties, die faalden in de bescherming van de 8-jarige Sharleyne, alsnog te vervolgen. De moeder van Sharleyne heeft haar dochter volgens de rechter van de flat “doen of laten vallen”, waarna het meisje overleed. Al jaren was het gezin bekend bij de hulpverlening en waren er zorgwekkende signalen over de veiligheid van Sharleyne, maar de hulpinstanties grepen niet in.

De vader van Sharleyne, Victor Remouchamps, deed eerder al aangifte tegen de gemeente Hoogeveen, Centrum Jeugd en Gezin en Stichting Welzijnswerk Hoogeveen voor ‘dood door schuld en iemand in hulpeloze toestand niet helpen’. Maar de aangifte lag lange tijd op de plank, omdat de rechtszaak tegen de moeder van Sharleyne nog altijd bezig was. Nu zij in juni definitief is veroordeeld tot de dood van haar dochter, wil Remouchamps dat het Openbaar Ministerie (OM) de aangifte weer van de plank afhaalt en de instanties strafrechtelijk gaat vervolgen. Dat heeft hij in een gesprek met het OM aangegeven.

De achtjarige Sharleyne overleed in de zomer van 2015. Het meisje werd midden in de nacht door een buurman levenloos aangetroffen onderaan hun flat in Hoogeveen. De moeder werd jaren later door de hoogste rechter in Nederland, de Hoge Raad, veroordeeld tot negen jaar en negen maanden cel. Zij was de avond van het overlijden van haar dochter dronken.

Hulpinstanties faalden

Uit onderzoek van Zembla bleek dat hulpverleners niet ingrepen, terwijl er al jaren grote zorgen waren over de veiligheid en het welzijn van Sharleyne.

Kijk hier de uitzending ‘De zaak Sharleyne’ terug:

Hulpverleningsinstanties en de politie kregen voorafgaand aan de dood van het meisje tal van meldingen over de drankverslaving en het gedrag van de moeder van Sharleyne, maar het kind bleef onzichtbaar bij de instanties. Enkele dagen voor de dood van Sharleyne verdween haar moeder plotseling. Dit was bekend bij de instanties, maar Sharleyne werd niet onder toezicht gesteld of uit huis geplaatst. Dat had wel gemoeten, concludeert oud-kinderrechter Frans van der Reijt destijds in onze uitzending.

Aansprakelijkheid

Vader Remouchamps stelde de hulpverleningsinstanties aansprakelijk voor het overlijden van zijn dochter. Nu de veroordeling van de moeder na jaren definitief is, heeft hij het OM verzocht de zaak weer op te pakken.