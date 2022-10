Staatssecretaris: 'Tabaksindustrie bedenkt steeds nieuwe dingen' Vandaag • leestijd 2 minuten • bewaren

“We hebben te maken met een tabaksindustrie die steeds maar nieuwe dingen bedenkt om te verkopen. De daling van de verkoop van tabak is gestagneerd en dat heeft te maken met het opkomen van vapes, e-sigaretten en snus.” Dat zei staatssecretaris Maarten van Ooijen van Volksgezondheid vorige week in de Tweede Kamer.

Van Ooijen reageert onder andere op de populariteit van elektronische sigaretten (vapes) onder jongeren. Vapes worden door de tabaksindustrie genoemd als middel om te stoppen met roken. In de Zembla-uitzending ‘De nieuwe nicotineverslaafden’ is te zien dat dit juist een nieuwe generatie nicotineverslaafden creëert: kinderen en jongeren.

De verkoop van vapes aan minderjarigen is verboden, maar in onze uitzending laten scholieren zien hoe doodeenvoudig het is om dat verbod te omzeilen. Ze bestellen vapes online, of kopen ze in een vapeshop waar niet om hun leeftijd wordt gevraagd. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit NVWA erkent dit probleem en stelt dat ze te weinig mensen hebben om goed te kunnen controleren.

In de Zembla-uitzending 'De nieuwe nicotineverslaafden' vertellen minderjarige scholieren hoe ze aan vapes komen:

PvdA: 'De basis moet op orde'

Coalitiepartij ChristenUnie en oppositiepartij PvdA vragen via een motie aan het Kabinet om de handhaving te intensiveren door onder andere met meer testkopers te gaan werken. Voor PvdA-Kamerlid Mohammed Mohandis maakt dit onderdeel uit van een breder plan voor een rookvrije generatie, maar met deze motie wil hij dat het kabinet op z'n minst ‘de basis op orde krijgt’. Van Ooijen heeft de beslissing over deze motie neergelegd bij de Tweede Kamer. Dinsdag 1 november wordt er over gestemd.

In het debat constateert Van Ooijen dat er door de tabaksindustrie telkens naar nieuwe middelen wordt gezocht om te verkopen. “We zullen er scherp op moeten toezien welke trends er worden ingezet om verboden te omzeilen.” Van Ooijen kondigt aan om vóór 8 december met meer maatregelen te komen voor tabaksontmoediging. Eerder kondigde het ministerie al aan dat er per 2023 een verbod komt op smaakjes in vapes en op de online verkoop van tabakswaren.

Bekijk hier het debat over de begroting van Volksgezondheid waarin staatssecretaris Van Ooijen spreekt over het rookbeleid. Vanaf 4 uur en 18 minuten.