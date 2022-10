De nieuwe nicotineverslaafden

De elektronische sigaret. Door de tabaksindustrie gepromoot als middel om te stoppen met roken. Maar door het ook te verkopen in smaken zoals suikerspin, hazelnootpasta en aardbeienijs, creëert ‘Big Tobacco’ juist een nieuwe generatie nicotineverslaafden: kinderen en jongeren. Een miljarden business. Want wereldwijd worden de snoepsmaakjes een rage onder deze doelgroep. Het vapen (dampen) zoals het roken van een e-sigaret populair genoemd wordt, blijkt zeer verslavend. De nicotine in de e-sigaret is mild en kan daarom makkelijker door jongeren worden ingeademd.



In Zembla laten Australische journalisten zien hoe de tabaksindustrie het beleid om jonge mensen te beschermen tegen de schade van e-sigaretten probeert te ondermijnen.