Staat in cassatie in onrechtmatige adoptiezaak: 'Het voelt alsof ik de crimineel ben'

De Nederlandse overheid gaat in cassatie in de adoptiezaak van Dilani Butink. Dat heeft minister Weerwind voor Rechtsbescherming aan de Tweede Kamer laten weten. De gang naar de hoogste rechter is opmerkelijk, omdat de Staat eerder excuses heeft aangeboden voor het onrechtmatige optreden van de overheid bij interlandelijke adoptie. “Ik vind het verschrikkelijk. Dit is zo slopend”, vertelt Dilani.

Dilani Butink werd in 1992 geadopteerd uit Sri Lanka en weet door misstanden nog altijd niet wie haar biologische ouders zijn. Volgens haar heeft de Nederlandse overheid te weinig gedaan om gesjoemel met adopties te voorkomen. Daarom spande ze een rechtszaak aan tegen de staat. Ze wil dat de overheid schuld erkent, haar schadeloos stelt en een DNA-databank opricht voor geadopteerden uit Sri Lanka.

In eerste instantie stelde de rechter dat de zaak van Dilani is verjaard. Na een vernietigend rapport over interlandelijke adoptie verviel de verjaringstermijn. In het hoger beroep oordeelde het gerechtshof in Den Haag dat de overheid en een adoptiebureau beter hadden moeten controleren op misstanden bij de adoptie van Dilani.

‘Een klap in mijn gezicht’

De minister voor Rechtsbescherming Franc Weerwind gaat nu in cassatie vanwege ‘een aantal principiële rechtsvragen’, die de uitspraak van het hof volgens hem oproept. De Hoge Raad, de hoogste rechter in ons land, gaat dan bepalen of het hof de wet correct heeft toegepast. Volgens de minister was het ‘geen gemakkelijke beslissing’. Hij noemt het ‘wrang’ en ‘zeer vervelend’ voor Dilani.

Maar daar kan Dilani weinig mee. “De minister zegt dat hij het wrang vindt, maar ondertussen gaat hij wel door. Het gaat om mij en mijn leven. Ik snap niet zo goed hoe je dan toch kan doorzetten”, zegt ze tegen Zembla. “Het is weer een klap in m’n gezicht. Het voelt alsof ik de crimineel ben, terwijl ik niks verkeerd heb gedaan.”

Juridische uitputtingsslag

Ook SP-Kamerlid Michiel van Nispen vindt de beslissing van de minister extreem pijnlijk voor gedupeerden. “Mensen worden vermorzeld door de overheid. Het is onwaarschijnlijk hoe deze ongelijke juridische strijd een uitputtingsslag wordt voor mensen die al in het gelijk zijn gesteld”, reageert Van Nispen tegen het ANP.

De minister heeft via de advocaat van Dilani laten weten in een gesprek zijn afwegingen nader te willen toelichten. Dilani: “Ik wil het gesprek wel aangaan, want ik heb heel veel vragen. Maar ik ben ook realistisch. Ik verwacht niet dat het gesprek gaat opleveren dat ze niet meer in cassatie gaan.”

Misstanden en bedrog in adoptiezaken

De afgelopen jaren deed Zembla meerdere onthullingen over misstanden rondom geadopteerde kinderen uit het buitenland. Zo heeft een adoptiebureau in Sri Lanka willens en wetens gefraudeerd en daarmee grof geld verdiend; werden op zogenoemde babyfarms in hetzelfde land vrouwen zwanger gemaakt om aan de vraag naar adoptiekinderen te kunnen voldoen en wereldwijd bleek er op grote schaal sprake van illegale adopties.

Ook onthulde Zembla dat de ministeries van Buitenlandse Zaken en Justitie al in 1991 door de Nederlandse ambassade in Sri Lanka zeer gedetailleerd zijn geïnformeerd over ernstige misstanden rond adopties.

'Een jaar verder'