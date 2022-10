'Rohingya-crisis Myanmar is schoolvoorbeeld van etnische zuivering' 11-09-2017 • leestijd 3 minuten • bewaren

De aanvallen van veiligheidstroepen in Myanmar gericht op de islamitische bevolkingsgroep van de Rohingya, lijken op ‘een schoolvoorbeeld van etnische zuiveringen’. Dat heeft de Hoge Commissaris voor Mensenrechten van de Verenigde Naties, Zeid Ra'ad al-Hussein, maandag gezegd.

Wrede operatie

De Jordaanse prins Zeid veroordeelde het recente optreden van de Myanmarese strijdkrachten tegen de Rohingya’s als een wrede operatie die ‘duidelijk buiten proporties’ is. Hij roept de regering van Myanmar op te stoppen met de militaire operaties.

270.000 vluchtelingen

Tienduizenden Rohingya zijn afgelopen weken vanuit Myanmar naar Bangladesh gevlucht. Maar de vluchtelingenstroom is al veel langer aan de gang. Volgens de VN zijn inmiddels 270.000 Rohingya het land ontvlucht. Er vielen zeker vierhonderd doden. Het Birmese leger is al weken bezig met een vergeldingsactie tegen Rohingya, omdat groepen moslims politieposten en een legerbasis hadden aangevallen. De secretaris-generaal van de VN Antonio Guterres zei vorige week al te vrezen voor een etnische ramp. En eerder dit jaar brachten de VN een rapport uit waarin stond dat de veiligheidstroepen van Myanmar zich schuldig zouden maken aan massamoorden en verkrachtingen tegen de Rohingya.

In de ZEMBLA uitzending ‘Vergeten Kinderen’ is te zien hoe moeilijk het voor de Rohingya is om een nieuw leven op te bouwen. Een van de vele gevluchte Rohingya, het meisje Misbah, legt in haar eigen woorden uit wat er aan de hand is in het land waar ze vandaan komt:

Illegalen uit Bangladesh

De Rohingya zijn een islamitische minderheid van ongeveer een miljoen inwoners in het boeddhistische Birma. Ze proberen te ontsnappen aan het ergste geweld in het noordwesten van Myanmar in de laatste vijf jaar. Ze wonen al tientallen jaren in de regio Rakhine, maar de overheid ziet ze als illegalen uit Bangladesh en geeft ze geen recht op de Birmese nationaliteit.

'Vergeten kinderen'

De Rohingya die vluchten, gaan naar Bangladesh. Ongeveer twintigduizend vluchtelingen zitten nu vast in een soort niemandsland aan de grens, omdat Bangladesh ze daar tegenhoudt. Anderen zwerven soms maanden op zee. Sommige Rohingya belanden in vluchtelingenkampen op de eilanden Nauru en Manus in de Stille Oceaan waar ze in troosteloze omstandigheden moeten overleven, zo bleek uit 'Vergeten Kinderen'.

'Wat je moet weten over de vluchtelingen op het mini-eiland Nauru'

Kritiek op Aung San Suu Kyi

Ook de regeringen van Bangladesh, Indonesië en Pakistan hebben de leider van Myanmar, nobelprijswinnaar Aung San Suu Kyi, opgeroepen iets te doen aan het geweld tegen de moslims. Maar ondanks haar democratisch gekozen regering neemt het geweld tegen de moslimminderheid niet af. Suu Kyi krijgt al maanden stevige kritiek omdat ze niet echt afstand neemt van het geweld tegen de Rohingya. NOS Correspondent Michel Maas hierover:

“Leider Aung San Suu Kyi zit tussen twee vuren: ze weet dat het Westen dit eigenlijk niet oké vindt, maar ze doet mee met het leger van Myanmar. Zelf erkent ze de Rohingya ook niet. Als ze het woord Rohingya durft te gebruiken, krijgt ze iedereen over zich heen."