Omwonenden Sterrebos winnen spoedprocedure: boskap voorlopig van de baan

Omwonenden van het Sterrebos in Limburg hebben de kap van bijna 8 hectare bos voorlopig weten tegen te houden. De Raad van State haalde donderdag in een tussentijdse uitspraak een streep door het voornemen van de provincie Limburg om op korte termijn met de boskap te beginnen. Het bos moet plaatsmaken voor de uitbreiding van autofabriek VDL Nedcar.



Volgens de boswet uit 1961 is het voor particulieren en overheden verplicht om het kappen van bomen te compenseren door het terugplanten van nieuwe, jonge bomen. Zo komt er voor elke gekapte boom een nieuwe boom terug. In de Zembla-uitzending ‘Het beloofde bos’ is echter te zien dat bos dat verdwijnt, lang niet altijd goed gecompenseerd wordt.

Kijk een samenvatting van 'Het beloofde bos':

De bewoners die de spoedprocedure om snelle kap van het Sterrebos te voorkomen hadden aangespannen, zijn verenigd in de actiegroep ‘De Groene Sporenwolf’. Ze willen de bijzondere flora en fauna van het bos behouden.

Meer dan 100 jaar oud

Het deel van het Sterrebos dat de provincie en VDL Nedcar willen kappen, is een bos dat niet zomaar elders herplant kan worden. Het had meer dan honderd jaar tijd nodig om te worden wat het nu is. In het bos komen beschermde soorten voor, waaronder de das, meerdere vleermuissoorten en de kleine ijsvogelvlinder. "Een groot deel van hun leefgebied en foerageergebied zou permanent verloren gaan ingeval deze bossen worden gekapt", aldus de Raad.

De kap is nog niet definitief van de baan. Er loopt ook een bodemprocedure bij de Raad van State. In de spoedprocedure is nu bepaald dat zolang er nog geen definitieve uitspraak in deze zaak is gedaan, mogen er geen bomen in het Sterrebos worden gekapt.