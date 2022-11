Nederlanders veroordeeld voor aanhangen rechtsextremistische terreurgroep The Base 02-12-2021 • leestijd 3 minuten • 536 keer bekeken • bewaren

De rechtbank in Rotterdam heeft twee jonge mannen veroordeeld tot cel- en werkstraffen. Volgens de rechtbank maken ze deel uit van de rechtsextremistische organisatie The Base. Ze zijn veroordeeld voor het verspreiden van opruiende en racistische teksten.

De uitspraak van de rechtbank is bijzonder. Voor het eerst worden Nederlanders veroordeeld voor het deel uitmaken van een rechtsextremistische terreurorganisatie. Steven V. (21) en Fabio I. (20) zouden lid zijn geweest van The Base. Volgens de rechtbank is het een goed georganiseerde rechtsextremistische organisatie die als doel heeft een rassen- of burgeroorlog te ontketenen.

De twee veroordeelden zouden de Nederlandse cel van The Base zijn geweest en stonden via chatgroepen in contact met leden uit andere landen. Ze hielden zich daarin bezig met racistische teksten en maakten ook plannen voor acties.

Steven V. (21) postte in 2019 en 2020 in een chatroom van The Base onder meer voorstellen om elk weekend hele gezinnen in hun huis en "niggers" te vermoorden en stelde ook voor een aanslag op Rutte te plegen. Fabio I. (20) riep onder meer op om een soortgelijke aanslag te plegen zoals Brenton Tarrant op twee moskeeën in Christchurch in Nieuw-Zeeland heeft gedaan. Daar kwamen 51 mensen bij om het leven.

Minder toerekeningsvatbaar

Steven V. en Fabio L. kregen beiden 24 maanden cel opgelegd, waarvan 18 maanden voorwaardelijk. Steven V. kreeg daarnaast een werkstraf van 240 uur, Fabio L. een werkstraf van 200 uur. Ze mogen zich ook niet meer inlaten met elkaar en met The Base. Beiden hoeven niet terug de cel in, omdat ze al 246 dagen in voorarrest hebben gezeten. De rechtbank hield bij het opleggen van de straffen rekening met het feit dat de twee verminderd toerekeningsvatbaar zijn.

Dat de rechtbank de jongens minder toerekeningsvatbaar vindt, komt overeen met het beeld van het Zembla-onderzoek in de uitzending Netwerk van Haat. In deze uitzending is te zien hoe er in gesloten chatgroepen door jonge jongens steeds hardere nazipropaganda wordt gedeeld.

De jongens worden online gerekruteerd. Extremisten zijn op zoek naar ‘school shooters’, gefrustreerde pubers. Ze worden in chatrooms doordrenkt met haat tegen joden, moslims en seksuele minderheden.

Fabio en Steven niet de enige Nederlandse jongeren die met dergelijke ideeën gevoed worden en ze verspreiden. Volgens Danny Oudsen, deradicaliseringsdeskundige voor het bureau NTA, gaat het veelal om jongens met verschillende problemen. Soms gaat dat om gezinsomstandigheden of psychische problematiek.

The Base

The Base is een extreemrechtse paramilitaire neonazi groep. Het is een beweging waarvoor ook de NCTV onlangs waarschuwde. Ze staan voor accelerationisme: het idee is dat na uitlokking van een burgeroorlog een witte etnostaat gecreëerd kan worden.

Het logo van The Base doet denken aan dat van Al-Qaida of IS. Een zwarte vlag met witte letters. Dat is geen toeval. De naam van de groep is een letterlijke vertaling van Al-Qaida en ziet zich als een pilaar van ware gelovigen in de rechtsextremistische zaak.

De club heeft ook verschillende recruteringstactieken van IS afgekeken. Denk aan spannende filmpjes en toegankelijke propaganda om vooral jonge en actiebereidwilligen aan te kunnen trekken.

Niet op terreurlijst

The Base staat in Nederland niet op een terreurlijst. Dat terwijl inlichtingenexperts de overheid wel waarschuwen voor het groeiende gevaar van rechtsextremisme. Dit soort groepen moeten op een terreurlijst geplaatst worden, bepleitte de onlangs gestopt EU Coördinator Terrorismebestrijding Gilles De Kerchove in de uitzending van Zembla. Hij kreeg onder meer bijval van Eddo Verdoner, de Nationaal Coördinator Antisemitismebestrijding van de Nederlandse overheid.