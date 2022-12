Ministeries weigeren documenten Shell openbaar te maken

Follow the Money en het Platform Authentieke Journalistiek (PAJ) begonnen ruim een jaar geleden aan een groot onderzoek naar de Koninklijke Shell en dienden verschillende WOB-verzoeken in. Dertien van de zeventien overheidsorganen hebben de verzoeken inmiddels afgewezen. De onderzoeksjournalisten overwegen een gang naar de rechter.Vooralsnog hebben ze bezwaar aangetekend, maar de vraag is of dat kans van slagen heeft. Een dialoog met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat bleek tot nu toe volgens de journalisten “onmogelijk”. Het ministerie vertegenwoordigt de dertien overheidsorganen die niet meewerken. “Het ministerie kwam voortdurend met nieuwe redenen waarom het verzoek niet haalbaar zou zijn”, zo schrijven Follow the Money en PAJ.De journalisten schrijven dat ze wel hadden verwacht dat zo’n omvangrijk verzoek even zou duren, maar dat het verzoek, zeven maanden nadat het is ingediend, nog niet eens in behandeling is genomen, hadden de onderzoekers niet voorspeld. Ze zijn naar eigen zeggen al maanden “dagelijks” in gesprek met het ministerie en de afwijzing is dan ook een flinke teleurstelling. “Dit is een serieuze tegenvaller en het begint erop te lijken dat we naar de rechter moeten.”Lees wat er tot nu toe gebeurde in het onderzoek naar de Shell papers op de website van Follow the Money In 2010 maakte ZEMBLA de reportage ‘De vuile olie van Shell’ over de dramatische gevolgen van de olieboringen voor de lokale bevolking van de Nigerdelta en voor het milieu.