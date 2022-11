Ministerie moet zwartgelakte stukken uit adoptiedossier openbaar maken Gisteren • leestijd 2 minuten • 328 keer bekeken • bewaren

Franc Weerwind, de minister voor Rechtsbescherming, moet meer informatie openbaar maken over adopties uit Sri Lanka in de periode tussen 1984 en 1994, zo heeft de Raad van State besloten. Het gaat om een dossier van Dilani Butink.

Dilani Butink werd in 1992 geadopteerd uit Sri Lanka en weet door misstanden nog altijd niet wie haar biologische ouders zijn. Volgens haar heeft de Nederlandse overheid te weinig gedaan om gesjoemel met adopties te voorkomen.

Passages zwart gelakt

Butink had via een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur (Wob) gevraagd om inzage in een dossier waarin bepaalde passages zwart waren gelakt. Die onleesbare passages moet Weerwind van de hoogste bestuursrechter nu alsnog openbaar maken.

Naast openbaarmaking moet de minister het verzoek van de vrouw doorsturen naar het Nationaal Archief, omdat ook daar documenten liggen die onder het Wob-verzoek van Butink vallen. Het gaat om documenten waarnaar wordt verwezen in het rapport van de Commissie Joustra.

De rijksarchivaris van het Nationaal Archief zal nu eerst een beslissing moeten nemen op het Wob-verzoek van de vrouw.

Documenten bij de IND

Als laatste moet de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid Eric van der Burg beter zoeken naar de documenten over Butink die bij de Immigratie- en Naturalisatie Dienst (IND) liggen. Tot nu toe zijn 18 documenten aangetroffen die deels openbaar zijn gemaakt. Maar volgens de RvS is de zoektocht naar de documenten onvolledig geweest. Ook moet Van der Burg zijn besluit om sommige passages in de documenten weg te lakken, beter motiveren.

Juridische strijd

Dilani Butink is al langere tijd verwikkeld in een juridische strijd met de overheid. Ze wil dat de overheid schuld erkent voor de misstanden rond adopties, haar schadeloos stelt en een DNA-databank opricht voor geadopteerden uit Sri Lanka.

Ze won het hoger beroep. De Staat bood daarop excuses aan voor het onrechtmatige optreden van de overheid bij interlandelijke adoptie. Niet veel later maakte minister Weerwind bekend dat hij zich niet neerlegt bij de uitspraak en dat de Staat in cassatie gaat.